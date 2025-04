Vepra e Papa Françeskut, "shtegtar shprese, udhërrëfyes dhe shok udhe"

Dokumenti që përmban një përmbledhje të shkurtër të papnisë së Jorge Mario Bergoglio-s, i futur në një tub dhe i vendosur në arkivol gjatë ritit të mbylljes në Bazilikën e Shën Pjetrit, është publikuar.

R.SH. / Vatikan

Me ne shtegtar i shpresës, udhërrëfyes dhe shoqërues në udhëtimin drejt qëllimit të madh për të cilin jemi thirrur, Qiellit, më 21 prill të Vitit të Shenjtë 2025, në orën 7.35 të mëngjesit, ndërsa drita e Pashkëve ndriçoi ditën e dytë të Tetëditëshit, të Hënën e Pashkëve, Bariu i dashur i Kishës Françesku kaloi nga kjo botë tek Ati. I gjithë komuniteti i krishterë, veçanërisht të varfërit, lavdëruan Hyjin për dhuratën e shërbimit të tij të bërë me guxim dhe besnikëri ndaj Ungjillit dhe Nuses mistike të Krishtit që është Kisha.

Françesku ishte Papa 266°. Kujtimi i tij mbetet në zemër të Kishës dhe të gjithë njerëzimit. Jorge Mario Bergoglio, i zgjedhur Papë më 13 mars 2013, lindi në Buenos Aires më 17 dhjetor 1936, nga emigrantë piemontezë nga Italia: babai i tij Mario ishte një kontabilist, i punësuar në hekurudha, ndërsa nëna e tij, Regina Sivori, kujdesej për shtëpinë dhe edukimin e pesë fëmijëve.

Pasi u diplomua si teknik kimik, ai zgjodhi më pas rrugën e meshtarisë, duke hyrë fillimisht në seminarin dioqezan dhe, më 11 mars 1958, kaloi në noviciat të Shoqërisë së Jezusit (Jezuitëve). Studioi shkencat humane në Kili dhe, duke u kthyer në Argjentinë në vitin 1963, u diplomua për filozofi në kolegjin San Jose’ në San Miguel. Ishte profesor i letërsisë dhe psikologjisë në kolegjet e ‘Zojës së Papërlyer’ të Santa Fé dhe në atë të ‘Shpëtimtarit’ në Buenos Aires.

Ai mori shugurimin meshtarak më 13 dhjetor 1969 nga Kryeipeshkvi Ramón José Castellano, ndërsa më 22 prill 1973 bëri kushtet e tij të përhershme të jetës rregulltare ndër jezuitë. Pasi ka qenë mjeshtër i novicëve në Villa Barilari në San Miguel, profesor në fakultetin e teologjisë, konsulent në provincën e Shoqërisë së Jezusit dhe rektor i Kolegjit, më 31 korrik 1973 u emërua epror provincial i jezuitëve të Argjentinës.

Pas vitit 1986 ai kaloi disa vite në Gjermani për të përfunduar tezën e doktoraturës dhe, pasi u kthye në Argjentinë, kardinali Antonio Quarracino deshi që ai të ishte bashkëpunëtori i tij i ngushtë. Më 20 maj 1992 Gjon Pali II e emëroi atë ipeshkëv titullar të Auca dhe ipeshkëv ndihmës të Buenos Airesit. Ai zgjodhi si moto të tij episkopale Miserando atque eligendo dhe përfshiu në stemën e tij kristogramin IHS, simbol i Shoqërisë së Jezusit (Jezuitëve).

Më 3 qershor 1997, u promovua si kryeipeshkëv bashkëadjutor i Buenos Airesit dhe pas vdekjes së kardinalit Quarracino e pasoi atë, më 28 shkurt 1998, si Kryeipeshkëv, primat i Argjentinës, dhe ordinar, do të thotë ipeshkëv edhe për besimtarët e ritit lindor që banonin në vend, kancelar i madh i Universiteti Katolik. Gjon Pali II e krijoi atë kardinal në Koncistorin e 21 shkurtit 2001, me titullin e Shën Robert Bellarminit. Tetorin e ardhshëm ai ishte relator ndihmës i përgjithshëm në Asamblenë e dhjetë të Përgjithshme të Zakonshme të Sinodit të Ipeshkvijve.

Ai ishte një bari i thjeshtë dhe shumë i dashur në Kryedioqezën e tij, territorin e të cilëit e përshkoi anë e mbarë, madje edhe në metro dhe me autobusë. Ai jetonte në një apartament dhe përgatiste darkën vetëm, sepse ndihej si një nga populli.

Nga kardinajtë e mbledhur në Konklavë pas dorëheqjes së Benediktit XVI ai u zgjodh Papë më 13 mars 2013 dhe mori emrin Françesku, sepse duke ndjekur shembullin e shenjtit të Asizit ai deshi të kujdesej para së gjithash për më të varfërit në botë. Nga lozha e bekimeve në Bazilikën e Shën Pjetrit u paraqit me fjalët «Vëllezër dhe motra, mirëmbrëma! Dhe tani, le të fillojmë këtë udhëtim: Ipeshkëv dhe popull. Kjo rruga e Kishës së Romës, e cila është ajo që kryeson të gjitha Kishat në dashurinë bamirëse. Një rrugë vëllazërimi, dashurie, besimi mes nesh». Dhe, pasi uli kokën, tha: «Ju kërkoj t'i luteni Zotit që të më bekojë: kërkoi lutjen e popullit, duke kërkuar Bekimin për Ipeshkvin e vet.

Më 19 mars, Solemniteti i Shën Jozefit, ai filloi zyrtarisht shërbimin e tij Petrin. Gjithmonë i vëmendshëm ndaj më të fundmëve dhe personave të refuzuar nga shoqëria, Françesku i sapozgjedhur Papë zgjodhi të jetonte në Domus Sanctae Marthae, sepse nuk mund të bënte pa kontaktin me njerëzit dhe që nga e enjtja e parë e madhe e Pashkëve deshi të kremtonte Meshën në “in Coena Domini” jashtë Vatikani, duke shkuar çdo herë në burgje, në qendra pritjeje për personat me aftësi të kufizuara ose të varur nga droga.

Ai rekomandonte që meshtarët të jenë gjithmonë të gatshëm të mbarështojnë sakramentin e mëshirës, të kenë guximin të lënë sakrisitë për të shkuar në kërkimin e deleve të humbura dhe t'i mbajnë dyert e Kishës të hapura për të mirëpritur ata persona që janë të etur për t’u takuar me Fytyrën e Zoti Atë.

Ai e ushtroi shërbesën Petrine me përkushtim të palodhur në favor të dialogut me myslimanët dhe përfaqësuesit e feve të tjera, ndonjëherë duke i thirrur në takime të lutjeve dhe duke nënshkruar deklarata të përbashkëta në favor të harmonisë midis anëtarëve të feve të ndryshme, siç është Dokumenti mbi vëllazërinë njerëzore i nënshkruar më 4 shkurt 2019 në Abu Dabi me udhëheqësin sunit al-Tayyeb. Dashuria e tij për të fundmit e shoqërisë, të moshuarit dhe të vegjlit e shtynë të fillonte Ditët Botërore të të Varfërve, Gjyshërve dhe Fëmijëve. Ai gjithashtu themeloi të Dielën kushtuar Fjalës së Zotit.

Më shumë se çdo paraardhës, ai zgjeroi Kolegjin e Kardinajve, duke mbledhur dhjetë Koncistore në të cilat krijoi 163 kardinaj, nga të cilët 133 zgjedhës dhe 30 jozgjedhës, të ardhur nga 73 kombe, nga të cilët 23 nuk kishin pasur kurrë një kardinal më parë. Ai mblodhi 5 Asamble të Sinodit të Ipeshkvijve, 3 sinode të përgjithshme të zakonshme, kushtuar familjes, të rinjve dhe sinodalitetit, një të jashtëzakonshëm për familjen dhe një të veçantë për Rajonin Pan-Amazonian.

Disa herë zëri i tij u ngrit në mbrojtje të të pafajshmëve. Ndërsa pandemia Covid-19 u përhap, në mbrëmjen e 27 marsit 2020, ai deshi të lutej i vetëm në Sheshin e Shën Pjetrit, kolonada e të cilit përqafoi simbolikisht Romën dhe botën, për njerëzimin e frikësuar dhe të plagosur nga sëmundja e panjohur. Vitet e fundit të pontifikatit të tij u karakterizuan nga thirrje të shumta për paqe, kundër Luftës së Tretë Botërore të pjesshme që po zhvillohej në vende të ndryshme, veçanërisht në Ukrainë, si dhe në Palestinë, Izrael, Liban dhe Mianmar.

Pas shtrimit të tij në spital më 4 korrik 2021, i cili zgjati dhjetë ditë, për operacion në Poliklinikën Agostino Gemelli, Françesku shkoi përsëri në të njëjtin spital më 14 shkurt 2025 për një qëndrim 38-ditor, për shkak të pneumonisë së dy anshme. Pas kthimit në Vatikan ai i kaloi javët e fundit të jetës së tij në Shtëpinë e Shën Martës, duke iu përkushtuar deri në fund dhe me të njëjtin pasion shërbesës së tij Petrine, edhe pse ende nuk e kishte marrë veten plotësisht. Të dielën e Pashkëve, më 20 prill 2025, për herë të fundit ai u shfaq nga lozha e Bazilikës së Shën Pjetrit për të dhënë bekimin solemn Urbi et Orbi.

Mësimi doktrinor i Papa Françeskut ishte shumë i pasur. Dëshmitar i një stili të matur dhe modest, të bazuar në hapjen ndaj shpirtit misionar, guximin apostolik dhe mëshirën, i kujdesshëm për të shmangur rrezikun e vetëreferencimit dhe mondanitetit shpirtëror në Kishë, Papa propozoi programin e tij apostolik në nxitjen Evangelii gaudium (24 nëntor 2013).

Ndër dokumentet kryesore janë 4 Enciklika: Lumen fidei (29 qershor 2013) që trajton temën e fesë në Zot, Laudato si’ (24 maj 2015) që prek problemin e ekologjisë dhe përgjegjësinë e racës njerëzore në krizën klimatike, Fratelli tutti (3 tetor 2020) mbi vëllazërinë njerëzore dhe miqësinë shoqërore, Dilexit nos (24 tetor 2024) mbi përkushtimin ndaj Zemrës së Shenjtë të Jezusit.