Trupi i Papës Françesku u mbart nga Santa Marta, në Bazilikën e Vatikanit

“Me emocione të jashtëzakonshme e shoqërojmë trupin e Papës Françesku në Bazilikën e Vatikanit”. “Falënderojmë Zotin për dhuratat e panumërta që i solli popullit të krishterë nëpërmjet shërbëtorit të tij, Papës Françesku”- kujtoi Kamerlengu i Kishës, kardinali Kevin Joseph Farrell

R.SH. - Vatikan

Nga kapela e Shtëpisë së Shën Martës, ku banonte, trupi i Papës Françesku, që ndërroi jetë të Hënën e Pashkëve, u mbart në Bazilikën e Shën Pjetrit. Aty do “ta takojnë për herë të fundit” besimtarët, përpara Meshës së Dritës, që do të kremtohet të shtunën. Fillimisht lutja e hyrjes në kapelë, më pas procesioni me kardinajtë, patriarkët, kardinalin Kamerleng Kevin Farrell dhe mjeshtrin e kremtimeve papnore, Imzot Diego Ravelli.

Mbi supet e mbartësve papnorë, arkivoli i Françeskut përshkoi përgjatë Udhën e Sakrestisë, duke kaluar përmes Sheshit të Protomartirëve Romakë, për të dalë në Sheshin e Shën Pjetrit përmes Harkut të Këmbanave. Njëzet mijë njerëz e përshëndetën kalimin e arkivolit të Atit Shenjt me duartrokitje të gjata, derisa procesioni arriti brenda Bazilikës e arkivoli i Papës u vendos në tokë, para altarit të Rrëfimit.

Besimtarët do t’i nisin homazhet në orën 11:00, ndërsa Bazilika do të jetë e hapur deri në mesnatë.

Nesër do të hapet në orën 7 të mëngjesit, e do të mbyllet sërisht në mesnatë.

Të premten, një ditë para varrimit, do të jetë e hapur nga ora 07:00 deri në orën 19:00.