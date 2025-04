Papa u takua me nënpresidentin e SHBA JD Vance, në Santa Marta

Një takim i shkurtër, që zgjati disa minuta për shkëmbimin e urimeve të Pashkëve. Dje audienca me kardinalin Parolin, në Sekretarinë e Shtetit

R.SH. / Vatikan

Paraditen e sotme, pak pas orës 11:30, në Shtëpinë e Shën Martës, në Vatikan, Papa Françesku pati një takim të shkurtër privat me Zëvendës-Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance. Lajmi njoftohet nga Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë, që sqaron se takimi, që zgjati disa minuta, krijoi mundësinë për të shkëmbyer urimet në ditën e Pashkëve.

Gjatë udhëtimit në Itali me familjen e tij, Vance u prit dje në mëngjes në Sekretarinë e Shtetit zë Vatikanit nga Kardinali Sekretar i Shtetit Pietro Parolin, shoqëruar nga Kryeipeshkvi Paul Richard Gallagher, Sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare. Ishte një bisedë e përzemërt, gjatë së cilës - shkruhet në një notë të Vatikanit - u përtëri angazhimi i përbashkët për mbrojtjen e së drejtës, lirinë fetare dhe lirinë e ndërgjegjes dhe u shkëmbyen mendime për situatën ndërkombëtare, veçanërisht për vendet e dëmtuara nga lufta, tensionet politike dhe situatat e vështira humanitare, me vëmendje të veçantë për migrantët, refugjatët dhe të burgosurit.

Pasditen e së premtes nënkryetari, me gruan dhe tre fëmijët e tij, mori pjesë në kremtimin e Mundimeve të Krishtit në Bazilikën e Shën Pjetrit, kryesuar nga kardinali Claudio Gugerotti, prefekt i Dikasterit për Kishat Lindore.