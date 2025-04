Papa, në përmirësim treguesit infektivë. Nga Santa Marta ndjek jetën e Kishës

Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë përditëson mbi shëndetin e Papës, i cili që javë vazhdon konvaleshencën në shtëpinë e shën Martës në Vatikan. Përmirësime të mëtejshme regjistrohen nga pikëpamja motorike e respiratore dhe për përdorimin e zërit, një reduktim progresiv i përdorimit të oksigjenit. Analizat e gjakut në ditët e fundit. Të dielën më 6 prill, lutja Engjëllit të Zotit mund të zhvillohet ndryshe

R.SH. /. Vatikan

Duke vazhduar periudhën e shërimit në Shtëpinë e Shën Martës, pas 38 ditëve të kaluara në poliklinikën Gemelli për pneumoni të dyanshme, Papa Françesku vijoi terapinë farmakologjike, si dhe fizioterapinë e rregullt respiratore dhe motorike, së cilës i “kushton shumë kohë”.

Pikërisht këto shenja flasin për një përmirësim të lehtë të pjesës motorike, asaj të frymëmarrjes e gjithashtu edhe për "shprehjet vokale". Këtë kumtoi sot në mëngjes Salla e Shtypit e Vatikanit, duke shtuar se, përsa i përket oksigjenimit, gjatë ditës për Papën ka një "përdorim të zakonshëm" të oksigjenit, ndërsa gjatë natës "nëse janë të nevojshme, përdoren flukse të larta: në çdo rast, e në të gjitha mënyrat, gradimi dhe intensiteti "janë të vogla, krahasuar me të parën”.

Raportohet gjithashtu për një përmirësim të lehtë "indikator infektiv", bazuar në analizat e gjakut të ditëve të fundit: thënë me pak fjalë, infeksioni në nivel polmonar, prej kohe nën kontroll, mbetet, por tashmë me përmirësim të mëtejshëm. Çka do të kërkojë më shumë kohë për t'u çrrënjosur plotësisht, është infeksioni mykotik.

Përsa i përket veprimtarisë, Papa i kushton një pjesë të kohës fizioterapisë, pastaj punës. Sot në mëngjes e ndoqi Predikimi e Kreshmëve përmes lidhjes video me Sallën Pali VI, ndërsa dje ndoqi nga Bazilika e Vatikanit Meshën e Kardinali Pietro Parolin kushtuar 20-vjetorit të vdekjes së Gjon Palit II. Nuk pati vizita, përveç atyre të bashkëpunëtorëve të tij më të afërt.

Për sa i përket lutjes së Engjëllit të Zotit të së dielës së ardhshme, që përkon me Jubileun e të sëmurëve dhe me botën e shëndetësisë, po vlerësohen metoda të mundshme, përveç përhapjes së thjeshtë të tekstit vetëm në formë të shkruar, ndonëse tani për tani nuk është marrë ende ndonjë vendim.

Predikimin e meshës do të mbahet Papa dhe kremtuesi, Kryeipeshkvi Rino Fisichella. Kjo, gjendja e Françeskut që deri tani nuk është larguar nga apartamenti i tij në katin e dytë të Shtëpisë së Shën Martës. Ndërsa humori i Papës përshkruhet si "i mirë".