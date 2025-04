Kardinali Re në meshë: “Françesku, Papa i mëshirës dhe i gëzimit të Ungjillit”

Nga e gjithë bota për t'i dhënë lamtumirën Papës, mbi 250.000 besimtarë në Shën Pjetër, me 180 delegacione shtetërore dhe 40 përfaqësues të feve të ndryshme. "Gjithmonë pranë të varfërve dhe emigrantëve. Denoncoi tmerret e luftës", vuri në dukje Dekani i Kolegjit Kardinalor, Giovanni Battista Re, gjatë meshës së Dritës për Françeskun

R.SH. – Vatikan

Dy pamje. Njëra e evokuar nga Dekani i Kolegjit kardinalor, Giovanni Battista Re, gjatë homelisë së Meshës së Dritës, kremtuar në tremen e Bazilikës së Shën Pjetrit, në Vatikan, për t’i dhënë lamtumirën e fundit Papës Françesku, që u nda nga jeta më 21 prill, në moshën 88-vjeçare. Siç tha kardinali Dekan, “do të mbetet në sytë dhe në zemrat tona” pamja e Papës, që doli për herë të fundit në lozhën e Bazilikës së Shën Pjetrit, të Dielën e Pashkëve dhe, më pas, ajo e xhiros së tij me papamobil ndërmjet besimtarëve. Pamja tjetër ishte para syve të 250.000 pjesëmarrësve në funeralin e Françeskut. Sheshi i Shën Pjetrit dhe Via della Conciliazione ishin të mbushura plot për të nderuar Ipeshkvin e Romës, "papnia intensive e të cilit", sipas fjalëve të kardinalit Re, që kryesoi meshën, "preku mendjet dhe zemrat" e të gjithëve. Në fund të fundit, të dy imazhet përputhen. Bari i Kishës deri në fund, mund të thuhet, “me forcë dhe qetësi, pranë grigjës së tij”.

(Vatican Media)

Papa i parë nga Amerika Latine, Papa i parë që mori emrin Françesk

Në një shesh të shndritur nga dielli, plot me njerëz, Mesha e Dritës u bashkëkremtua nga 220 kardinaj, 750 ipeshkvij e meshtarë, ndërsa 4 mijë meshtarë të tjerë ishin të pranishëm në treme. Arkivoli i Papës u zhvendos në krah para Bazilikës, i pritur nga duartrokitjet e besimtarëve. Sipër tij, para altarit, Ungjilli, faqet e të cilit shfletoheshin herë pas here nga era, duke thirrur në kujtesë rrethana të ngjashme në funeralin e Papës shenjt Gjon Pali II, 20 vjet më parë. Fjalët e kardinalit Dekan përshkruan tiparet karakteristike njerëzore të Jorge Mario Bergoglio-s, Papa i parë nga Amerika Latine, Papa i parë që mori emrin Françesk.

“E ruajti temperamentin dhe formën e tij të udhëheqjes baritore, e la menjëherë gjurmët e personalitetit të tij të fortë në qeverisjen e Kishës, duke krijuar kontakte të drejtpërdrejta me individë e me popullata, duke dëshiruar të ishte pranë të gjithëve, me vëmendje të veçantë ndaj njerëzve në vështirësi, duke e shkrirë veten pa masë, në veçanti për të fundmit e të braktisurit e tokës” nënvizoi kardinali Re për aspektin e parë. E shtoi “Kishte spontanitet të madh dhe mënyrë informale për t'iu drejtuar të gjithëve, madje edhe njerëzve larg Kishës”.

Mëshira dhe gëzimi i Ungjillit, dy fjalë kyçe të Papës

Përsa i përket papnisë së Françeskut, kardinali Dekan nuk ka dyshime: “Mëshira dhe gëzimi i Ungjillit janë dy fjalë kyçe të Papës”. E sidomos:

“Primati i ungjillëzimit ishte udhërrëfyesi i Papnisë së tij, duke përhapur, me një gjurmë të qartë misionare, gëzimin e Ungjillit, titull i Nxitjes së tij të parë Apostolike Evangelii gaudium. Një gëzim, i cili mbush me besim e shpresë zemrat e të gjithë atyre, që i besojnë Zotit”.

(Vatican Media)

Kisha është shtëpi për të gjithë

Në thelb, vijoi kardinali, “kjo është detyra e vazhdueshme e Pjetrit dhe e Pasardhësve të tij, shërbimi i dashurisë në gjurmët e Mësuesit dhe Zotit Jezu Krisht, i cili ‘nuk erdhi për t’u shërbyer, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblim për të gjithë’”. Sipas kardinalit Re, “filli, që përshkoi misionin e tij, ishte edhe bindja se Kisha është shtëpi për të gjithë; shtëpi me dyer gjithmonë të hapura”. Kardinali kujtoi mendimin për “Kishën si ‘spital fushor’ pas një beteje me shumë të plagosur; Kishë e etur për t’u kujdesur me vendosmëri për problemet e njerëzve dhe shqetësimet e mëdha, që e shkatërrojnë botën bashkëkohore; Kishë e aftë të përkulet mbi çdo njeri, përtej çdo besimi a gjendjeje, duke shëruar plagët. Gjestet dhe thirrjet e tij në favor të refugjatëve dhe personave të zhvendosur janë të panumërta. Këmbëngulja për të punuar për të varfrit, gjithashtu, e vazhdueshme”. Kardinali përmendi udhëtimet në ishujt e Lampeduzës e Lesbos dhe meshën e kremtuar në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën. Homelia ndërpritej herë pas here nga duartrokitjet e të pranishmëve.

“Papa Françesku - vërejti më tej Dekani i Kolegjit Kardinalor - e ka vënë gjithnjë në qendër Ungjillin e mëshirës, duke theksuar vazhdimisht se Zoti nuk lodhet kurrë së na faluri: Ai fal, gjithmonë, cilado qoftë situata e atyre, që kërkojnë falje dhe kthehen në rrugën e drejtë. Deshi Jubileun e Jashtëzakonshëm të Mëshirës,​​duke theksuar se mëshira është ‘zemra e Ungjillit’”.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Tema e vëllazërimit përshkoi gjithë papninë e Françeskut

Kardinali Re kujtoi enciklikën “Fratelli tutti” për të thënë se “në dallim nga ajo që e quajti “kultura e flakjes së gjërave të panevojshme”, foli për kulturën e takimit dhe të solidaritetit. Tema e vëllazërimit përshkoi gjithë papninë e tij me tone të gjalla. Në këtë drejtim, i rëndësishëm është dokumenti mbi “Vëllazërimin Njerëzor për Paqen Botërore dhe Jetën e Përbashkët”, i cili kujton atësinë e përbashkët të Zotit. Po aq themelore është edhe enciklika “Laudato si’”, e cila “tërhoqi vëmendjen mbi detyrat dhe bashkëpërgjegjësinë ndaj shtëpisë së përbashkët. Askush nuk shpëtohet i vetëm”.

“Përballë tërbimit të luftërave të shumta të këtyre viteve, me tmerre çnjerëzore e me vdekje e shkatërrime të panumërta, Papa Françesku e ngriti pa pushim zërin duke kërkuar paqe dhe duke ftuar për arsyetim, negociata të ndershme, zgjidhje të mundshme, sepse lufta - pohonte – nuk është gjë tjetër, veçse vdekja e njerëzve, shkatërrimi i shtëpive, i spitaleve dhe i shkollave. Lufta e lë gjithmonë botën më keq se ç’ishte më parë: është gjithmonë, për të gjithë, disfatë e dhimbshme dhe tragjike”.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

“Ndërtoni ura dhe jo mure”

“Ndërtoni ura dhe jo mure” është thirrja, që Papa përsëriste shpesh, prandaj shërbimi i tij i fesë si Pasardhës i Shën Pjetrit Apostull, ka qenë gjithmonë i lidhur me shërbimin ndaj njeriut në të gjitha përmasat. Kështu, ndërmjet udhëtimeve të shumta, kardinali Dekan përmendi atë në Irak, “kryer duke sfiduar çdo rrezik. Ajo Vizitë e vështirë Apostolike ishte balsam mbi plagët e hapura të popullsisë irakiane, e cila kishte vuajtur aq shumë nga vepra çnjerëzore e ISIS-it. Edhe ky ishte udhëtim i rëndësishëm për dialogun ndërfetar, tjetër përmasë e rëndësishme e punës së tij baritore”.

(Vatican Media)

Papa Françesku lutu për ne

Në fund të homelisë, kardinali Re kujtoi se Bergoglio i mbyllte fjalimet dhe takimet e tij duke thënë: “Mos harroni të luteni për mua”.

“I dashur Papa Françesku – iu drejtua Dekani i Kolegjit Kardinalor - tani të kërkojmë Ty të lutesh për ne e, edhe që nga qielli, Ti ta bekosh Kishën, ta bekosh Romën, ta bekosh të gjithë botën, siç bëre të dielën e kaluar nga ballkoni i kësaj Bazilike, në një përqafim të fundit me gjithë popullin e Zotit, por idealisht, edhe me njerëzimin, që e kërkon të vërtetën me zemër të sinqertë dhe e mban lart pishtarin e shpresës.