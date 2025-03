R.SH. - Vatikan

Më 13 mars, Papa kremton dymbëdhjetë vjetorin e zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit, ndërsa ndodhet i shtruar, që prej gati një muaji, në Poliklinikën Gemelli. Kohë, që mbylli një prej viteve më intensive të përjetuara ndonjëherë, të cilin e përshkojmë me pamje nga Jubileu, Sinodi, Koncistori, me ato të udhëtimeve jashtë e brenda Italisë, me ato të vizitave në famullitë e Romës…