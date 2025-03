PAPA

Statio Orbis, pesë vjet më parë lutja e vetmuar e Papës në Sheshin e Shën Pjetrit

Një video për të rijetuar momentin historik të mbrëmjes së 27 marsit 2020, kur Papa Françesku shkoi i vetëm në tremen e Bazilikës me Sheshin bosh për të siguruar lutjen e tij drejtuar Zotit për një bote gjithnjë e më të kërcënuar nga përhapja e Covid-19. Atë ditë, edhe adhurimi i të Shenjtueshmit Sakrament të Eukaristisë dhe bekimi Urbi et Orbi, së bashku me thirrjen e Papës drejtuar Zotit që "të mos na lërë në mëshirën e stuhisë" dhe ftesën për "ecur” të gjithë së bashku.