Papa kremtoi Meshën në kapelën private të Gemelli

Zyra e shtypit Selisë së Shenjtë publikoi një foto të Papës duke u lutur pasi kishte kremtuar Eukaristinë në mëngjes të dielën e 16 marsit. Ky është imazhi i parë i Papës që nga shtrimi i tij në spital më 14 shkurt të kaluar.

R.SH. – Vatikan

Pothuajse nga mbrapa, në një karrige me rrota, i veshur me një alben (këmishën) dhe stolen e ngjyrë vjollce pas kremtimit të Meshës, ndërsa shikon kryqin në altarin e kapelës në katin e dhjetë të poliklinës Gemelli, në Romë, ku shkon për t'u lutur çdo ditë pasi kushtet e tij janë përmirësuar pak. Ja fotografia e parë e Papa Françeskut që prej 14 shkurtit që është shtruar në Poliklinikën Gemelli. Zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë e publikoi këtë mbrëmje. Ky është një imazh i Papës këtë mëngjes, menjëherë pas Meshës bashkë me meshtarë të tjerë në kapelën pranë dhomës së tij.

Shpresa për të "parë" Papën

Prej ditësh gazetarë të ndryshëm, por edhe njerëz të thjeshtë pyesnin për imazhet e Papës. Imazhert e fundit datonin, në fakt, më shumë se një muaj më parë, kur në shtëpinë e shën Martës në Vatikan, një mëngjes para se të shtrohej në spital, Françesku pati pritur anëtarët e Fondacionit Spanjoll Gaudium et Spes. Që atëherë, askush, përveç mjekëve që e trajtojnë dhe bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, nuk ka pasur rastin ta shohë Papën, zëri i tij i lodhur, u dëgjua në audion e 6 marsit e kaluar, transmetuar gjatë lutjes së Rruzares në sheshin e Shën Pjetrit, përmes të cilit zë Papa bekoi besimtarët dhe falënderoi ata që u lutën për të në këtë kohë sëmundjeje. Pastaj u publikuan tekste të ndryshme të shkruara duke përfshirë katekizimin e lutjes së Engjëllit të Zotit dhe të audiencës së përgjithshme të së mërkurës, mesazhe, telegrame etj.

Sot në mëngjes, rreth 200 fëmijë nga UNICEF dhe organizata të ndryshme në Itali që u dyndën në sheshin e spitalit Gemelli për të sjellë lule, tullumbace dhe një "përkëdhelje simbolike" për Papën, shikuan gjatë gjithë kohës dritaret në katin e dhjetë të Gemelli, duke shpresuar të shihnin "diçka"a ndonjë lëvizje të bardhë që nuk ishte vetëm era nga perdet. Papën, një gjest, një përshëndetje, një bekim.