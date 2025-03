Papa kaloi një natë të qetë në Gemelli

Françesku po pushon, pasi kaloi një natë të qetë. Ky është njoftimi i Sallës së Shtypit të Vatikanit sot në mëngjes, 8 mars, për gjendjen shëndetësore të Papës. Në mbrëmje personeli mjekësor i Poliklinikës Romake, ku vazhdon të jetë i shtruar, do ta bëjë sërish të njohur buletinin.

R.SH. / Vatikan

Nata kaloi e qetë, Papa po pushon. Ky është njoftimi dhënë gazetarëve sot në mëngjes, 8 mars, nga Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë për gjendjen shëndetësore të Papës, shtruar në Poliklinikën Gemelli, në Romë, që prej datës 14 shkurt, me pneumoni të dyanshme

Papa në Gemelli: ditë pushimi dhe lutjeje

Salla e shtypit e Selisë së Shenjtë informon për gjendjen e Papës duke thënë se: terapitë vazhdojnë. Sot në mëngjes Françesku u lut për rreth 20 minuta në kapelë... Ndërsa dje alternoi ajrosjen mekanike të natës me oksigjenin me fluks të lartë, ndërsa gjatë ditës, me përdorimin e kanulave të hundës. Situata duket e qëndrueshme, në një kuadër kompleks.