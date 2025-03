Natë e qetë për Papën në Gemelli

Njoftimet e reja për Papën, botuar sot në mëngjes, 12 mars, nga Salla e Shtypit e Vatikanit. Françesku, gjendja klinike e të cilit mbetet e qëndrueshme, me përmirësime të lehta brenda një kuadri kompleks, dje ndoqi Ushtrimet Shpirtërore të Kuries Romake në Sallën Pali VI përmes videolidhjes, iu kushtua lutjes dhe mori Eukaristinë. Vazhdoi edhe terapitë e oksigjenimin gjatë ditës.

R.SH. / Vatikan

“Papa kaloi një natë të qetë”. E komunikoi mëngjesin e sotëm, 12 mars, Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë, duke dhënë lajmet e ditës për shëndetin e Papës, i cili vijon të jetë i shtruar në Poliklinikën Gemelli, në Romë, që nga data 14 shkurt.

Njoftimet në buletinin e mëparshëm

Mbrëmë, lidhur me situatën klinike të Papës, Salla vatikanase e Shtypit shpjegoi se mjekët flasin për përmirësime të lehta brenda një kuadri që mbetet kompleks. Nuk u publikua asnjë buletin mjekësor për shkak të stabilitetit të situatës. Si në mëngjes, ashtu edhe pasdite, Papa Françesku ndoqi, në lidhje me Sallën e Palit VI, Ushtrimet Shpirtërore të Kuries Romake, duke iu kushtuar lutjes dhe meditimit, siç e kërkon koha dhe, për këtë arsye, nuk priti vizitorë. Mori edhe Kungimin.

Vazhdoi edhe terapitë e përshkruara si dhe oksigjenimin me flukse të larta me kanula në hundë. Sot, më 12 mars, priten informacione të mëtejshme nga mjekët të cilët, të hënën më 10 mars, e deklaruan jashtë rrezikut, duke rezervuar të drejtën për shqyrtimin e mëtejshëm të kuadrit klinik, ende të ndërlikuar. Teksti i katekizmit për publikun e gjerë nuk do të publikohet sot, pasi nuk është planifikuar për shkak të Ushtrimeve Shpirtërore.