Papa: shembulli i Marisë na mësoftë të besojmë, të shpresojmë dhe të bashkëpunojmë

Papa nuk e lexoi katekizmin e audiencës së përgjithshme, sepse nuk mund të fliste lirisht nga që ishte i ftohur, por më pas përshëndeti shtegtarët në spanjisht e italisht dhe kërkoi të mos braktiset lutja për vendet që vuajnë nga lufta, nga Ukraina në Izrael, si dhe për të refugjatët palestinezë

R.SH. - Vatikan

Papa flet me vështirësi, “në këtë të ftohtë dimror” dhe i kërkon “një vëllai ta lexojë katekizmin. Ai do ta lexojë më mirë se unë” - kujton. Shqipton drejtpërdrejt vetëm përshëndetjet në spanjisht dhe italisht, në përfundim të audiencës të sotme të përgjithshme për të kërkuar, edhe një herë, lutje për paqe. "Të mendojmë për vendet që po vuajnë nga lufta" - kujton - "Për Ukrainën e martirizuar, Izraelin, Jordaninë e sa e sa vende që po vuajnë atje! T’i kujtojmë të zhvendosurit e Palestinës dhe të lutemi për ta".

Përsa i përket katekizmit, tema e audiencës së përgjithshme të kësaj së mërkureje ishte fragment nga cikli "Jezu Krishti shpresa jonë", me vëmendje të veçantë kushtuar Marisë - "Së lumes, që besoi!" - e cila, siç tregon Luka Ungjilltar, vrapon me shpejtësi te Elizabeta.

Për katekizmin, tema e kësaj së mërkureje, shkëputur nga cikli “Jezu Krishti, shpresa jonë”, kishte në qendër të vëmendjes Marinë – “Atë të Lumen, që besoi” e cila - siç tregon Luka- vrapon me shpejtësi tek Elizabeta. Papa dëshironte të shpjegonte, kështu, kuptimin e Magnificat. “Virgjëra Mari viziton Shën Elizabetën; por mbi të gjitha është Jezusi, në barkun e nënës , ai që viziton popullin e vet, siç thotë Zakaria në himnin e tij të lavdërimit". Kur Maria, shtatzënë me Jezusin, shkon për të vizituar kushëririn e saj, "ajo nuk kërkon të mbrohet nga bota, nuk ka frikë nga rreziqet dhe gjykimet e të tjerëve: përkundrazi, del për t’i takuar të tjerët. Kur ndjehesh i dashuruar, jeton një forcë që e vë në lëvizje dashurinë”. Maria “ndjen shtytjen e dashurisë dhe shkon të ndihmojë një grua, që është kushërira e saj, por edhe grua e moshuar, në pritje të një shtatzënie të papritur, të vështirë për t'u përballuar në atë moshë. Por Virgjëra shkon te Elizabeta edhe për ta jetuar së bashku besimin në Zotin e së pamundurës dhe shpresën në përmbushjen e premtimeve të tij".

Përshëndetja e Marisë, “hirplote”, shkakton ndjesinë e profecinë tek fëmija, Gjoni, që plaka e ka në bark dhe ngjall tek ajo bekimin e dyfishtë: “Bekuar je mbi gjithë gratë e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus!”- shkruan Luka. Por është edhe lumturia: “Lum ajo që besoi në përmbushjen e fjalës së thënë nga Zoti”.

Magnificat, "ky lavdërim për Zotin shëlbues, që rrjedh nga zemra e shërbëtores së tij të përulur, është një kujtim solemn, që përmbledh dhe plotëson lutjen e Izraelit. E endur me rezonanca biblike, është shenjë që Maria nuk dëshiron ta këndojë "larg korit", por duke përkuar me etërit, duke shprehur dhembshurinë e saj për të përulurit, për të vegjlit që Jezusi, në predikimin e tij, do t'i shpallë "të lum".

Më tej, shpjegon katekizmi, «prania masive e motivit të Pashkëve e bën himin Magnificat këngë shpengimi, e cila ka si sfond kujtimin e çlirimit të Izraelit nga Egjipti. Foljet janë të gjitha në të kaluarën, të mbushura me një kujtim dashurie, që e ndriçon të tashmen me besim e të ardhmen, me shpresë:

Maria i këndon hirit të së kaluarës, ndërsa është gruaja e së tashmes, që mbart në barkun e saj të ardhmen".

Kënga ndahet në dy pjesë. E para "lavdëron veprimin e Zotit në Marinë, mikrokozmosin e popullit të Perëndisë që i përmbahet plotësisht besëlidhjes; e dyta shtrihet mbi veprën e Atit në makrokozmosin e historisë së bijve të tij, përmes tri fjalëve kyçe: kujtim-mëshirë-premtim.

Zoti, siç shpjegohet në tekstin e katekizmit, filloi ta shpëtojë popullin e tij nga Heksodi, "duke kujtuar bekimin universal që i ishte premtuar Abrahamit. Zoti, Hyj besnik përgjithmonë, krijoi një rrjedhë të pandërprerë dashurie plot mëshirë “nga brezi në brez” mbi njerëzit besnikë të besëlidhjes dhe tani shpall shpëtimin e Birit të tij, të dërguar për t’i shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tyre”.

Nga Abrahami - te Jezu Krishti dhe tek bashkësia e besimtarëve, Pashkët duken kështu si kategori hermeneutike, për të kuptuar çdo çlirim të mëpasëm, deri në atë që realizoi Mesia, kur u plotësuan kohët".