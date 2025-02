Papa u shkruan ipeshkvijve amerikanë: dëbimi i personave dhunon dinjitetin njerëzor

Papa i shkruan Ipeshkvijve të SHBA-së që përballen me një “krizë” shkakuar nga programi i dëbimit masiv të emigrantëve e refugjatëve të paligjshëm: “Një shtet ligjor autentik tregohet i tillë në trajtimin dinjitoz që meritojnë të gjithë njerëzit, veçanërisht më të varfërit dhe më të mënjanuarit”. Papa kërkon të favorizohet "një politikë që rregullon migracionin e rregullt dhe të ligjshëm” dhe u kërkon katolikëve të mos dorëzohen para "narrativave" që diskriminojnë dhe i bëjnë njerëzit të vuajnë

R.SH. – Vatikan

Në fillim ishte kardinali Blaise Cupich i Çikagos ai që deklaroi, edhe para betimit të presidentit të ri Donald Trump, se ishte në kundërshtim ndaj çdo programi të dëbimit masiv të emigrantëve, pastaj ipeshkvi i El Pasos, Mark Joseph Seitz, shprehu jotolerancën ndaj çdo forme të padrejtësisë dhe, së fundi, e gjithë Konferenca Episkopale e SHBA-së shprehu shqetësimin e saj për masat e shpallura nga lideri republikan për riatdhesimin e miliona e miliona emigrantëve të paligjshëm dhe militarizimin e kufirit Shtetet e Bashkuara-Meksikë.

Tani është vetë Papa ai që ndërhyn në krizën e rëndësishme që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të fillimit të një programi të dëbimit masiv“ të emgrantëve, që ka filluar administrata e re amerikane pas marrjes së detyrës së presidentit. Ati i Shenjtë Françesku, i cili siguron se ka ndjekur krizën “nga afër”, u dërgon një letër ipeshkvijve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shprehur afërsinë dhe mbështetjen në këto “momente delikate” në të cilat ata gjenden duke jetuar si barinj përkrah njerëzve në vështirësi dhe, në të njëjtën kohë, për të denoncuar disa dispozita ligjore që dëmtojnë vetë dinjitetin njerëzor. “Ajo që ndërtohet mbi forcën dhe jo mbi të vërtetën e dinjitetit të barabartë të çdo qenieje njerëzore, fillon keq dhe do të përfundojë keq”, qorton Papa.

Plagë për dinjitetin njerëzor

“Akti i dëbimit të njerëzve që në shumë raste u larguan nga toka e tyre për arsye varfërie të skajshme, pasigurie, shfrytëzimi, persekutimi ose përkeqësimi serioz të mjedisit, dëmton dinjitetin e shumë burrave dhe grave, të familjeve të tëra dhe i vendos ata në një gjendje të veçantë cenueshmërie dhe pambrojtjeje”, thotë Papa Françesku në një pasazh të letrës, të ndarë në dhjetë pika, botuar sot në anglisht dhe spanjisht, pak më shumë se dy javë pas publikimit në platformën X të Shtëpisë së Bardhë të fotografive të rreth dhjetëra emigrantëve që ecnin në radhë, të prangosur dhe me zinxhirë, drejt një avioni ushtarak që do të kthente në vendlindje.

E drejta për të mbrojtur veten

Në tekst Papa nënvizon se “ndërgjegjja e formuar drejt nuk mund të mos shprehë një gjykim kritik dhe mos të shprehë mospajtimin ndaj çdo mase që identifikon, në heshtje ose në mënyrë eksplicite, gjendjen e paligjshme të disa migrantëve me krimin”. Natyrisht, Papa ripohon nevojën për të njohur “të drejtën e një kombi për të mbrojtur veten dhe për të garantuar sigurinë e komuniteteve nga ata që kanë kryer krime të dhunshme ose të rënda gjatë qëndrimit në vend ose përpara se të mbërrijnë atje”. Por akti i dëbimit megjithatë merr formën e një plage për dinjitetin njerëzor, atë “dinjitet të pamasë dhe transcendent”, të dhuruar prej “Zotit që është gjithmonë afër, i mishëruar, migrant dhe refugjat”. Në lidhje me këtë, Papa citon fjalët me të cilat Papa Piu XII filloi kushtetutën e tij apostolike për ndihmën ndaj emigrantëve, "e konsideruar si Magna Carta e mendimit të Kishës për migrimin"

“Familja e Nazaretit në mërgim, Jezusi, Maria dhe Jozefi, të cilët emigruan në Egjipt dhe u strehuan atje për t'i shpëtuar zemërimit të një mbreti të pabesë, janë modeli, shembulli dhe ngushëllimi i emigrantëve dhe shtegtarëve të çdo epoke dhe çdo vendi, të të gjithë refugjatëve e të çdo gjendjeje që, të sulmuar nga persekutimi ose nevoja, detyrohen të largohen nga atdheu, familja dhe miqtë e tyre të dashur dhe të udhëtojnë në një tokë të huaj”.

Trajtim i denjë për të gjithë

Për Papën kjo nuk është një çështje dytësore: “Një shtet ligjor autentik dëshmohet si i tillë pikërisht në trajtimin dinjitoz që meritojnë të gjithë njerëzit, veçanërisht më të varfëri dhe më të margjinalizuarit, shkruan ai. “E mira e vërtetë e përbashkët promovohet kur shoqëria dhe qeveria, me kreativitet dhe respekt rigoroz për të drejtat e secilit, siç e kam deklaruar në shumë raste – mirëpresin, mbrojnë, promovojnë dhe integrojnë – më të brishtët, të pambrojturit dhe të mënjanuarit. Kjo nuk pengon që të inkurajohet maturimi i “një politike që rregullon migracionin e rregullt dhe të ligjshëm”, për sa kohë që ajo nuk vendoset “nëpërmjet privilegjit të disave dhe sakrificës së të tjerëve”.