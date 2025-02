Papa: të krishterët e ndarë janë "copëza" që duhet të rikompozohen në një fe të vetme

Duke pritur meshtarë dhe murgj të rinj nga Kishat Ortodokse Lindore, Papa Françesku thellohet në kuptimin e "simbolit" si një shprehje e harmonisë së të vërtetave të krishtera dhe një shenjë njohjeje midis besimtarëve. Ai shprehet se si shembull i kësaj është Besojma e Koncilit të Nikesë, e cila këtë vit feston 1700 vjetorin e saj

R.SH. – Vatikan

"Copëza" të ndara, në rrugën drejt unitetit, nën "rrëfimin e të vetmes fe, "simbol" vërtetë i aftë për të mbledhur komunitetet e ndryshme të krishtera, për t'u ruajtur si "një thesar në vazo balte". Është një thirrje për bashkim, ajo që Papa Françesku u drejton priftërinjve dhe murgjve të rinj të Kishave Ortodokse Lindore në një vizitë studimore në Romë, të cilët sot, 6 shkurt, i priti në audiencë.

Nikea, teatri i unitetit të krishterë

Prania e komuniteteve armene, kopte, etiopiane, eritreane dhe malankarane në Sallën Koncistorit në Vatikan merr një kuptim edhe më të thellë në kontekstin e kremtimeve me rastin e1700 vjetorit të Koncilit Kishtar të Nikesë, "i cili shpalli simbolin e fesë së përbashkët për të gjithë të krishterët".

Plotësia e fesë së përbashkët

Në kuptimin e tij teologjik, "simboli" a “besojma” e fesë shpreh harmoninë e të vërtetave të ndryshme të krishtera. Në aspektin kishtar, kujton kuptimin e saj origjinal: "gjysma e një pjese të thyer në dysh për t'u paraqitur si shenjë njohjeje". Sot, të krishterët thirren të identifikohen nëpërmjet besimit të tyre, "i cili gjen unitetin e tij të plotë vetëm së bashku me të tjerët".

"Ne besojmë"

"Simboli" shpirtëror më në fund mishërohet në Kredon, i cili në formulimin e tij origjinal përdorte formën e komunitetit "ne besojmë". Bashkimi me Zotin kalon domosdoshmërisht përmes unitetit mes nesh të krishterëve, që shpallim të njëjtën fe. Nëse djalli ndan, Simboli i fesë bashkon! Sa e bukur do të ishte që, sa herë që shpallim Kredon, të ndiheshim të bashkuar me të krishterët e të gjitha traditave.