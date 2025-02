Papa në spitalin Gemelli: natë e qetë, terapia vazhdon

Zëdhënësi i Vatikanit, Bruni, informon gazetarët për gjendjen shëndetësore të Papës, shtruar në Poliklinikën Romake për trajtimin e një infeksioni të rrugëve të frymëmarrjes. Françesku nuk e tha sot lutjen e Engjëllit të Tënzot me besimtarët, pasi ka nevojë për "pushim absolut". Megjithatë, një turmë e madhe njerëzish u mblodh jashtë spitalit me shpresën e një surprize, si edhe për t'u lutur për "shërimin e shpejtë” të Atit të Shenjtë

R.SH. – Vatikan

Papa, ende i shtruar në spitalin Agostino Gemelli të Romës, ka kaluar një natë të qetë e sot, pasi hëngri mëngjesin, lexoi gazetat "siç bën zakonisht". Terapia vazhdon. Këtë deklaroi zëdhënësi i Vatikanit, Matteo Bruni, për gjendjen e Françeskut, që ndodhet në Poliklinikën universitare nga dita e premte 14 shkurt, për trajtimin e një infeksioni të rrugëve të frymëmarrjes. Që dje, sipas notës zyrtare të Sallës së Shtypit, shëndeti i Papës është përmirësuar, pasi ai nuk ka më temperaturë dhe analizat janë më të mira. Nga faqja e tij në platformën X, vetë Ati i Shenjtë shkruan: “Ju falënderoj për dashurinë, lutjet dhe afërsinë me të cilën po më shoqëroni në këto ditë”.

Besimtarët u mblodhën para spitalit Gemelli në mesditë

Papa nuk e tha sot Engjëllin e Tënzot me besimtarët, si çdo të dielë, pasi sipas mjekëve, ka nevojë për “pushim absolut”, por teksti u botua e u përhap përmes mjeteve të informacionit. Megjithatë, rreth mesditës, shumë besimtarë u mblodhën para spitalit, duke shpresuar për ndonjë surprizë nga dritarja e katit të dhjetë. Të pranishëm, edhe gazetarët me kamerat e tyre. Të gjithë, të shqetësuar për shëndetin e Atit të Shenjtë, të cilit i kanë ardhur mesazhe e lutje nga të katër anët e botës. Së fundi, besimtarët u larguan me shpresën për ta parë Papën të duket sërish, kësaj radhe, nga dritarja e Pallatit Apostolik në Vatikan, e jo nga ajo e spitalit.