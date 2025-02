Papa do të thërrasë një Koncistor për dy kanonizime

Përveç të Lumit që lidhet me Zojën Rruzares, Dekretet që Papa ka autorizuar për t'u shpallur kanë të bëjnë me kanonizimin e "mjekut të të varfërve", venezuelianit José Gregorio Hernández Cisneros. Ndër të Nderuarit e rinj është edhe Salvo D'Acquisto, karabinier që ofroi jetën e tij për të shpëtuar një grup njerëzish nga një hakmarrje naziste.

R.SH. / Vatikan

Papa, i shtruar në spitalin romak Gemelli, ka vendosur që të thërrasë një Koncistor për kanonizimin e dy të Lumve: José Gregorio Hernández Cisneros, besimtar laik nga Venezuela, mjek, i lindur në Isnotu (Venezuela) më 26 tetor 1864 dhe vdekur në Karakas më 29 qershor 1919, dhe Bartolo Longo, besimtar laik italian, i lindur në Latiano (Brindisi) më 10 shkurt 1841 dhe vdekur në Pompei (Napoli) më 5 tetor 1926.

Prandaj Papa Françesku dje "vendosi të thërrasë një Koncistor kushtuar kanonizimeve të ardhshme", siç njofton Buletini i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë.

Ato që dalin nga dokumentet e kanonizimeve dhe të lumturimeve të reja janë histori të përsosmërisë njerëzore dhe jo thjesht të krishtera, shpesh të heroizmit të pastër. Edhe në dekretet e nënshkruara dje nga Papa Françesku - i cili priti në takim Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin dhe Zëvendësuesin e Sekretarisë së Shtetit të Vatikanit, Kryeipeshkvin Edgar Peña Parra në Poliklinikën Gemelli, ku është shtruar prej ditësh - shkëlqejnë figurat e dy shenjtorëve të ardhshëm, një italian dhe një venezuelian, shumë të dashur për vendet e tyre përkatëse.

Të lumturit e ardhshëm

Drejt lumturimit italiani Salvo d'Acquisto, zëvendës brigadier i Karabinierëve, i cili u sakrifikua më 23 shtator 1943 për të shpëtuar një grup civilësh gjatë një grumbullimi të trupave naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Kështu u vendos nga Papa, i cili autorizoi dje dekretet, gjatë audiencës me Kardinalin Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit të Vatikanit dhe Imzot Edgar Peña Parra, Zëvendësues për Çështjet e Përgjithshme të Selisë së Shenjtë. Përveç Salvo d'Acquistos, dekretet e Papës kanë të bëjnë me: jetën e ofruar nga Shërbëtori i Zotit Emilio Giuseppe Kapaun, prift dioqezan, i lindur më 20 prill 1916 në Pilsen (Kansas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe vdiq më 23 maj 1951 në kampin e burgut të Pyokton (Koreja e Veriut); me virtytet heroike të Shërbëtorit të Zotit Michele Maura Montaner, prifti dioqezan dhe themelues i Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, i lindur në Palma de Mallorca (Spanjë) më 6 shtator 1843 dhe vdiq më 19 shtator 1915; me virtytet heroike të Shërbëtorit të Zotit Didaco Bessi, prift dioqezan, themelues i Kongregatës së Motrave Domenikane të Santa Maria del Rosario, lindur më 5 shkurt 1856 në Iolo (Itali) dhe vdiq më 25 maj 1919; me virtytet heroike të Shërbëtorit të Zotit Cunegonde Siwiec, besimtar laik, i lindur më 28 maj 1876 në Stryszawa-Siwcówka (Poloni) dhe vdiq më 27 qershor 1955.