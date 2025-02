Kryeministri sllovak Fico në audiencë te Papa

Kryeministri sllovak Fico i shoqëruar nga një delegacion u prit sot nga Papa në Shtëpinë e Shën Martës. Në bisedimet në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit, fokusimi në "paqëndrueshmërinë e vazhdueshme" në Ukrainë dhe "perspektivat e paqes", "armëpushimi brishtë" në Izrael dhe Palestinë dhe emergjenca humanitare në Gaza

R.SH. / Vatikan

Audienca e Papës me kryeministrin e Republikës Sllovake, Robert Fico, të cilin e priti në Shtëpinë e Shën Martës, në Vatikan, zgjati gjysmë ore, nga ora 9 deri në orën 9.30, ku Ati i Shenjtë Françesku vazhdon të kryejë aktivitetin e tij për shkak të bronkitit nga i cili ai ka vuajtur prej ditësh, për çka, sot pas audiencave, është ushtruar në spitalin Gemelli në Romë. Bashkë me kryeministrin sllovak Fico në audiencë te Papa ishte edhe një delegacion prej gjashtë anëtarësh, mes të cilëve edhe nëna e tij 83-vjeçare, siç njoftoi dje vetë Fico në rrjetin social.

Bisedime në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit u përqendruan te luftërat

Menjëherë pas audiencës papnore, kreu i qeverisë së Bratislavës u zhvendos në Pallatin Apostolik të Vatikanit për takimin, në Sekretarinë e Shtetit të Selisë së Shenjtë, me kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga Imzot Mirosław Wachowski, nënsekretar i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet.

“Gjatë bisedimeve të përzemërta”, informon Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë, “u ripohua vlerësimi i ndërsjellë për marrëdhëniet solide dypalëshe dhe angazhimi për të mirën e përbashkët dhe kohezionin social. Në këtë kontekst, vëmendje të veçantë iu kushtua çështjes së antropologjisë dhe çështjeve që kanë të bëjnë me familjen dhe arsimin”.

“Më tej u fol rreth situatës ndërkombëtare – vazhdon njoftimi i zyrës së shtypit të Vatikanit - duke u fokusuar në paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në Ukrainë dhe perspektivat për paqe, si dhe në armëpushimin e brishtë në Izrael e Palestinë dhe në emergjencën e rëndë humanitare në Gaza”.

Dhuratat

Në fund të dialogut konfidencial, Papa, gjatë shkëmbimit tradicional të dhuratave, i dhuroi kryeministrit Fico një vepër prej terrakote të titulluar "Butësi e dashuri”, së bashku me vëllimet e dokumenteve papnore, Mesazhin e Paqes së këtij viti, vëllimin “Të persekutuar për të vërtetën, Ukrainasit greko-katolikë pas perdes së hekurt” me albumin fotografik me ngjyra të publikuar nga shtëpia botuese e Vatikanit LEV, rezultat i një projekti kërkimor nga Instituti i Historisë së Kishës i Universitetit Katolik të Ukrainës mbi jetën klandestine të Kishës greko-katolike të Ukrainës, që dokumenton trashëgiminë e martirëve dhe rrëfimtarëve të fesë.

Kryeministri sllovak Fico iu përgjigj me një vepër bronzi që përshkruan shenjtorët Kirilin e Metodin, mbrojtës qiellor të Evropës, festa e të cilëve kremtohet sot, dhe një pikturë druri nga një artist sllovak që paraqet një engjëll mbrojtës.