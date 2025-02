Papa: shërbimi i armatosur vetëm për vetëmbrojtje, kurrë për të imponuar sundimin

Në përfundim të kremtimit Eukaristik jubilar, duke iu drejtuar ushtarakëve të mbarë botës, Papa u bëri një porosi të mëtejshme, duke cituar "Gaudium et Spes": respektoni gjithmonë Konventat ndërkombëtare në lidhje me konfliktet, kini "respekt të shenjtë për jetën e Krijimit". Më pas mendimi për Ukrainën, Palestinën, Izraelin, Mianmarin, Kivunë, Sudanin: “Të heshtin armët kudo e të dëgjohet britma e njerëzve, që kërkojnë paqe”.

R.SH. / Vatikan

Në përfundim të Meshës, kremtuar sot për Jubileun e Forcave të Armatosura, të Policisë dhe Sigurisë, kryesuar nga Ati i Shenjtë Françesku në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Papa ripohoi porosinë e tij në dritën e Kushtetutës baritore Gaudium et Spes që, në paragrafin n.79 thekson pikërisht detyrën për të zbutur çnjerëzimin e luftës.

Shërbimi i armatosur të ushtrohet vetëm për mbrojtje legjitime

Mësimi i Kishës u theksua përpara lutjes mariane të Engjëllit të Zotit, ndërsa më pas u falënderuan autoritetet civile të pranishme sot në Vatikan për shtegtimin e tyre, për shërbimin baritor dhe për kapelanët ushtarakë. Ushtarëve të shpërndarë nëpër botë, Papa u kujtoi një nga dokumentet kryesore të Koncilit II të Vatikanit. Në të theksohet: “Ata që, në shërbim të vendit të vet, ushtrojnë profesionin në ushtri, duhet ta konsiderojnë veten edhe si shërbëtorë të sigurisë e të lirisë së popujve të tyre”.

Ky shërbim i forcave të armatosura duhet të ushtrohet vetëm për vetëmbrojtje, për të mos imponuar kurrë sundimin mbi kombet e tjera, duke respektuar gjithnjë konventat ndërkombëtare për konfliktet. E, para së gjithash, jetën e Krijimit.

Të lutemi për paqen në zonat e prekura nga konflikti

Duke ia drejtuar lutjen Virgjërës Mari, Mbretëreshës së Paqes, Ati i Shenjtë Françesku, si zakonisht, nuk i harroi "Ukrainën e martirizuar, Palestinën, Izraelin, Mianmarin, gjithë Lindjen e Mesme, Kivunë, Sudanin".

Të heshtin armët kudo dhe të dëgjohet klithma e popullit, që kërkon paqe.

Fjalët e Papës jehojnë pasi skenarët e konfliktit në disa rajone të botës po shkaktojnë shqetësim tek kancelaritë dhe popujt. Lidhur me luftën në Ukrainë, në një intervistë për New York Post, presidenti i SHBA-së Trump kujtoi se foli në telefon me homologun e tij rus, Putin, në përpjekje për të diskutuar përfundimin e konfliktit. Nuk pati as konfirmim e as mohim nga pala ruse.