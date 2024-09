PAPA

Papa: dialogu dhe bashkimi mjete të denja për zgjidhjen e konflikteve

R.SH. / Vatikan “Paqja nuk ndërtohet me armë, por me dëgjim me durim, dialog dhe bashkëpunim, të cilat mbeten mjeti i vetëm i denjë për zgjidhjen e konflikteve për njeriun”. Papa na kujton edhe një herë përmes platformës X një apel për të ndaluar luftërat.