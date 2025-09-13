Të meditojmë me Ungjillin: Ngadhënjimi i Kryqit të Shenjtë
R.SH. - Vatikan
Ngadhënjimi i Kryqit të Shenjtë, solemniteti që Kisha e kremton sot, 14 shtator, na bën të mundur të shohim një aspekt të zemrës së Krishtit, që vetëm Zoti mund të na e zbulojë: plaga e shkaktuar nga mëkati dhe mosmirënjohja njerëzore bëhet burim jo vetëm i një dashurie të begatë, por edhe i një bote të re, të krijuar prej Tij në lavdi. Nëpërmjet marrisë së Kryqit, shkandulli i mundimeve shndërrohet në urti, lavdia e Jezu Krishtit mund të ndahet me të gjithë ata, që dëshirojnë ta ndjekin. Vdekja, sëmundja, plagët e shumta trupore e shpirtërore të njeriut bëhen mundësi për t'u zhytur më thellë në vetë jetën e Zotit.
Me këtë festë, Kisha na fton në atë urti hyjnore, të cilën shën Maria e përjetoi plotësisht nën Kryq: vuajtja e botës, marrëzia dhe shkandulli, në gjakun e Krishtit, shndërrohen në britmë dashurie dhe farë lavdie për secilin prej nesh. Të ndjekim pjesën e sotme ungjillore marrë nga kreu 3 i Ungjillit sipas Gjonit (Gjn 3, 13-17)…
Askush nuk u ngjit në qiell, përveç Birit të njeriut që zbriti nga qielli. Dhe, sikurse Moisiu e lartësoi gjarprin në shkretëtirë, po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i njeriut, që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur.
Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën sa që dha një të vetmin Birin e vet
kështu që, secili që beson në të, të mos birret, por të ketë jetën e pasosur.
Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të shpëtojë nëpër të.
Të lutemi së bashku
Bekuar qoftë Kryqi yt, o Krisht,
sepse në të, Zoti na zbuloi
madhështinë e dashurisë së Tij:
duke e parë atë Kryq, ne jemi
të sigurt se do të pranohemi e do të falemi,
nuk do të dënohemi e as do të ndëshkohemi.
Bekuar qoftë Kryqi yt, o Krisht,
që vë para nesh plagët e hapura nga gozhdët
brinjën e shqyer nga heshta:
vërtet, përmes plagëve të Tua u shëlbuam,
u shëruam nga e keqja, që na e shkatërronte jetën.
Bekuar qoftë Kryqi yt, o Krisht,
sepse pikërisht nga maja e tij,
ndër dhimbjet e spazmat e agonisë,
Ti i tërheq të gjithë drejt vetes e ne, krijesa të brishta,
me vulën e pabesisë mbi vete, na bën njerëz të rinj,
familje e bijve të Zotit.
Bekuar qoftë Kryqi yt, o Krisht:
të gjithë ata, që i kthejnë sytë drejt tij
nga shtrati i vuajtjeve,
nga ndonjë situatë sprove,
nga çaste të tmerrshme tundimi e trishtimi,
në orën vendimtare të vdekjes,
janë të sigurt se do të shoqërohen e do të mbështeten,
do të përqafohen nga krahët e tu e do të çohen
drejt agimit të një jete pa fund.