2025.09.01 Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani
Kisha

Të krishterët në dialog për të përballuar sfidat ekumenike

Nga sot deri më 3 shtator në Romë, plenarja e Grupit të Përbashkët të Punës të Kishës Katolike dhe Këshillit Botëror të Kishave (WCC) e nisur nga Dikasteri të Vatikanit për Promovimin e Unitetit të të Krishterëve

R.SH. / Vatikan

Paraditen e sotme, e hënë 1 shtator, në selinë e Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Promovimin e Unitetit të të Krishterëve (Dpcu), filluan punimet e sesionit plenar të Grupit të Përbashkët të Punës (Gml) ndërmjet Kishës Katolike dhe Këshillit Botëror të Kishave (WCC). Takimi, i cili do të përfundojë të mërkurën më 3, ka për qëllim thellimin e marrëdhënieve ndërmjet pjesëmarrësve, mundësimin e shkëmbimit të përvojave jetësore, kuptimin e rolit historik të Grupit të Përbashkët të Punës, eksplorimin e prioriteteve të reja dhe vendosjen e kornizës për aktivitetet e ardhshme të të Grupit të Përbashkët të Punës (Gml).

Ndër temat kryesore që do të trajtohen gjatë punimeve janë sfida ndaj indiferencës fetare, rëndësia e pajtimit kolektiv, si të përballohet dhuna dhe diskriminimi i bazuar në përkatësinë fetare, si dhe persekutimi e martirizimi i të krishterëve.

Anëtarët që përfaqësojnë Kishën Katolike janë Imzot Thomas Edward Dowd, ipeshkëv i Sault Sainte Marie, Imzot Andrzej Choromanski, asistent për seksionin lindor të Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Promovimin e Unitetit të të Krishterëve (Dpcu), profesoresha Souraya Bechealany, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Fetare në Kampusin e Shkencave Humane në Beirut, At Paulin Batairwa Kubuya, nënsekretar i Dikasterit të Vatikanit për Dialogun Ndërfetar, Imzot Flavio Pace, sekretar i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Promovimin e Unitetit të të Krishterëve (Dpcu), Annemarie Mayer, pedagoge e Dogmatikës dhe Historisë së Dogmave në Theologische Fakultät Treviri, At Russell McDougall, drejtor ekzekutiv i Sekretarisë për Çështjet Ekumenike dhe Ndërfetare të Konferencës Ipeshkvore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Motra Gracy Joseph Peechanavelil, provinciale e Bijave të Kishës në Bangalore (Indi), profesoresha Teresa Francesca Rossi nga Qendra Pro Unione, Imzot Juan Usma Gómez, asistent për seksionin perëndimor të Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Nxitjen e Bashkimit të Krishterëve dhe imzot Rodolfo Valenzuela Núñez, ipeshkëv i Vera Paz.

Për Këshillin Ekumenik të Kishave (WCC) janë të pranishëm kryeipeshkvi Vicken Aykazian i Kishës Apostolike Armene, profesor Vasile-Octavian Mihoc, ekzekutiv i programit për marrëdhëniet ekumenike dhe fenë e kushtetutën, Kuzipa Nalwamba, drejtor i programit të Këshillit Ekumenik për Unitetin, Misionin dhe Formimin Ekumenik, Andrej Jeftic, drejtor i Besimit dhe Kushtetutës, Danielle Hickman nga United Church of Christ, profesor Bo Kristian Holm nga Kisha Ungjillore Luterane e Danimarkës, Junghyung Kim nga Kisha Presbiteriane e Koresë, profesoresha Rebekka Klein nga Kisha Ungjillore e Gjermanisë, profesoresha Marina Kolovopoulou nga Kisha Greke, Yvette Maud Noble Bloomfield nga Kisha e Bashkuar në Xhamajka dhe Ishujt Kajman, Te Kitohi Pikaahu, nga Kisha Anglikane në Zelandën e Re dhe Polinezi, Georges Titre Ande nga Kisha Anglikane në Kongo, dhe Igor Vyzhanov, nga Kisha Ortodokse Ruse. Sesionet ditore shoqërohen me lutje të përbashkëta, lexim të Biblës dhe momente bashkëndarjeje..

01 shtator 2025, 16:38
