Sierra Leone: vritet në banesën e tij famullitari i Kishës së Zojës së Papërlyer në Kenema
R.SH. / Vatikan
Është vrarë famullitari i Kishës së Zojës së Papërlyer në Kenema, Sierra Leone. At Augustine Dauda Amadu u sulmua natën e 30 gushtit në shtëpinë e tij të vendosur në seksionin Burma 3 në periferi të Kenemas.
Sipas asaj që bëri të ditur policia e Sierra Leones, stacioni lokal i forcave të rendit u njoftua me telefon në orën 7:45 të mëngjesit nga një besimtar i famullisë. Burri deklaroi se At Amadu ishte sulmuar gjatë natës nga persona të armatosur të paidentifikuar në rezidencën e tij famullitare. Menjëherë pas mbërritjes në vendngjarje, agjentët gjetën trupin e pajetë të priftit. Hetuesit zbuluan se sulmuesit kishin hyrë me forcë në shtëpi përmes një dritareje. Sipas policisë, eshtari u vra midis orës 2 dhe 3 të natës midis 29 dhe 30 gushtit.
Për momentin, autoritetet nuk kanë konfirmuar nëse banditët kanë vjedhur diçka nga shtëpia priftit të vrarë. Aktualisht, motivi i vrasjes mbetet i paqartë dhe asnjë i dyshuar nuk është arrestuar ende. Megjithatë, disa besimtarë të famullisë dhe zyrtarë kishtarë kanë dhënë deklarata para hetuesve për të ndihmuar në zbardhjen e krimit. At Amadu ishte shumë i dashur nga populli për gatishmërinë dhe mirësinë e tij. Aktiv mes të rinjve dhe familjeve në nevojë, nga predikimet e tij kundër korrupsionit dhe krimit kishte respekt të thellë në popull, por edhe, sipas famullitarëve, armiq në disa qarqe.
Kenema është kryeqyteti i provincës lindore të Sierra Leones, si dhe i distriktit me të njëjtin emër. Zona ka regjistruar kohët e fundit një rritje të fortë të krimeve të dhunshme si grabitjet me armë dhe sulmet, të cilat po gërryejnë sigurinë e komuniteteve lokale
( nga Agenzia Fides)