Lisbonë: Patriarku lutet për viktimat e aksidentit në Elevador da Glória
R.SH. / Vatikan
“Me trishtim dhe dhimbje të thellë”, Patriarku i Lisbonës, Imzot Rui Valério, shprehu afërsinë e tij pas aksidentit të rëndë që ndodhi në Elevador da Glória, në zemër të kryeqytetit portugez. Në një deklaratë të botuar dje, prelati siguroi lutjet për viktimat e vdekura dhe shprehu “afërsinë me familjarët e tyre në këtë moment dhimbjeje të thellë”. Të plagosurve u uroi shërim të shpejtë, shoqëruar me lutjen “që të gjejnë forcë dhe shpresë”.
Imzot Valério gjithashtu deshi të shprehte “mirënjohje dhe solidaritet” për të gjithë ata që u aktivizuan menjëherë në veprën e ndihmës e shpëtimit: ekipet e urgjencës, personelin shëndetësor, autoritetet dhe vullnetarët.
04 shtator 2025, 11:27