Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
Atë Joseph Farrell
Atë Joseph Farrell
2025.08.28 Papa Prevost merr Medaljen e Shën Augustinit. Djathtas priori provincial augustinian Robert P. Hagan, majtas Atë Joseph Farrell vikari i përgjithshëm i Urdhrit agostinian
2025.08.28 Papa Prevost merr Medaljen e Shën Augustinit. Djathtas priori provincial augustinian Robert P. Hagan, majtas Atë Joseph Farrell vikari i përgjithshëm i Urdhrit agostinian
Kisha

Atë Joseph Farrell, prior i ri i augustinianëve

Zgjedhja u bë dje pasdite, më 9 shtator, gjatë Kapitullit të Përgjithshëm të 188-të të Etërve Augustinianë. Gjashtëdhjetë e dy vjeç, i lindur në Pensilvani, SHBA, Atë Farrell do të drejtojë Urdhrin e Shën Augustinit, të cilit i përket Papa Leoni XIV, për gjashtë vitet e ardhshme.

R.SH. / Vatikan

Atë Joseph Farrell është zgjedhur dje, më 9 shtator, Eprori (Priori) i 98-të i Përgjithshëm i Urdhrit të Shën Augustinit, një urdhër rregulltarësh që ka në mbi 750 vjet histori. Pasditen e 9 shtatorit, Atë Farrel është zgjedhur nga 73 vëllezër kapitullarë augustinianë me të drejtë vote, gjatë Kapitullit të Përgjithshëm të 188-të të këtij Urdhri, që po zhvillohet në Romë pranë Institutit Papnor Patristik Augustinianum.

Atë Joseph Farrell

Atë Farrell, që deri më sot ka qenë Vikar i Përgjithshëm i Urdhrit dhe asistent i përgjithshëm për Amerikën e Veriut, mori vulën nga Atë Alejandro Moral Antón, i cili e përfundoi mandatin e tij të dytë, dhe pranoi detyrën e re në krye të Urdhrit.

I lindur më 11 korrik 1963 në Drexel Hill, Pensilvani, SHBA, Atë Farrell është i lidhur me Provincën Augustiniane të Shën Tomës nga Villanova. Ai u diplomua në Fakultetin e Ekonomisë në administrim biznesi në Universitetin e Villanova në SHBA-së në vitin 1985. Gjashtë vjet më vonë mori një master në Teologji në Washington Theological Union. Ai bëri kushtet e para në jetën rregulltare si augustinian në vitin 1987 dhe kushtet solemne në vitin 1990. U shugurua meshtar më 29 qershor 1991 në Kishën e Nënës së Këshillit të Mirë në Bryn Mawr, Pensilvani. Ka shërbyer në famulli, shkolla dhe universitete, duke u dalluar si kapelan universitar dhe profesor i asociuar në Villanova. Në vitin 2013 u emërua vikar i përgjithshëm i Urdhrit të Augustinianëve dhe në këtë funksion ndihmoi Eprorin (Priorin) e Përgjithshëm në vizitat kanonike në komunitete, në takimet kapitullare dhe në detyra të tjera. Në vitin 2019 u rizgjodh përsëri si vikar i përgjithshëm në Kapitullin e Përgjithshëm të Zakonshëm, në këtë rol Atë Farrell bashkëpunoi aktivisht me komisione të ndryshme ndërkombëtare të Urdhrit të Shën Augustinit, duke vizituar komunitete rregulltare augustiniane në vende të ndryshme..

10 shtator 2025, 09:59
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh