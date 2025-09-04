Më 4 shtator bie nata e festës liturgjike të Shenjtёs Nënë Terezë
R.SH. - Vatikan
Sot mё 4 shtator bie nata e festёs liturgjike tё Shenjtёs Nёnё Terezё.
Festa liturgjike kishtare në kujtim e për nder të Shenjtёs Nënë Terezë kremtohet posaçërisht në Kalkutë të Indisë, ku ndërroi jetë më 5 shtator 1997, pastaj edhe në dioqezën Prizren-Prishtinë, në dioqezën e Sapës, në dioqezën e Shkupit e në shumë vende tjera. E kështu festa kushtuar Engjëllit të të varfërve, Nënë Terezës kremtohet liturgjikisht kudo në botë e posaçërisht në trevat shqiptare dhe në Indi, me mirënjohje ndaj Zotit për këtë dhuratë të jashtëzakonshme që është Shenjta shqiptare Nënë Tereza për mbarë njerëzimin, posaçërisht për më të varfrit ndër të varfër.
Motra Shenjte shqiptare Ganxhe Bojaxhiu, fytyra e rrudhur e së cilës të kujtonte gjeografinë e vuajtjes në botë, nuk jetoi si e varfër ndërmjet të varfërve thjeshtë për t'u shërbyer njerëzve të braktisur nga shoqëria: Nënë Tereza kishte një qëllim më të lartë: të ndiqte varfërinë e Krishtit mbi kryq, zbatonte një për një planin dhe vullnetin e Zotit.
"Shpirti im është përplot me dashuri, me gëzimin e papërshkrueshëm të bashkimit të pandërprerë me dashurinë e Krishtit. Jezusi nuk më kërkon gjë tjetër, veçse t'i dhuroj atij vetveten, varfërinë time, hiçin tim" - shkruante Nënë Tereza.
Me rastin e kësaj feste, Kisha katolike na fton të ndjekim dhe imitojmë shembullin e Nënës Ganxhe për t'i çuar paqe e gëzim të varfërve të botës dhe çdo njeriu që takojmë në jetën e përditshme. Kisha e Krishtit ua kumton Ungjillin të gjithëve, por për të varfrit ka një dashuri të veçantë, sepse dashuria e krishterë nuk është thjeshtë vepër bamirësie: është takim me vetë Krishtin ndër të varfrit, duke pasur parasysh se Zoti është pasuria e vërtetë e zemrave njerëzore. Pikërisht këtë na mësoi dhe na kujton përherë Shenjtja Nënë Terezë.
Kur ndërroi jetë Ganxhe Bojaxhiu, Themeluesja e Misionareve të Dashurisë, Papa Gjon Pali II kujtoi se “Nënë Tereza qe gjithnjë përplot me forcën shpirtërore që i buronte nga dashuria e Krishtit. Kjo e bëri Misionare të bamirësisë me fjalë e me vepra. Me ndihmën e heshtjes së kundrimit, Nënë Tereza ua çoi dashurinë e Krishtit atyre, të varfërve, ndër të cilët gjeti vetë Krishtin. Ju jeni trashëgimtaret e saj shpirtërore, bijat e saj të dashura”, u tha Shën Gjon Pali II Motrave Misionare të Bamirësisë e shtoi: “Shembulli i Nënë Terezës do t'ju japë forcë ta vini në jetë thirrjen tuaj për t'i shërbyer më të varfërve ndër të varfër”. Thënë me pak fjalë, Nënë Tereza – Ganxhe Bojaxhiu qe një ikonë e Dashurisë së mëshirshme të Zotit.
Për ta kuptuar më mirë çka u tha më sipër, tregohet kjo anekdotë: "Një gazetari amerikan, i cili, duke e parë Nënën Terezë të përkulur, tek mjekonte plagët e një të gërbuluri, që kullonin gjak e qelb, i pati thënë se ai nuk do ta kishte bërë këtë shërbim as për një milion dollarë, Nënë Tereza i qe përgjigjur aty për aty: "'As unë nuk do ta bëja kurrë për aq para. Por e bëj falas për dashurinë ndaj Krishtit!"'.
Diçka të ngjashme i pati thënë Nënë Terezës edhe motrave të saj të dashurisë një ministër indian:"Bëjmë të njëjtën punë, por me një ndryshim të vetëm: ne e bëjmë për diçka, ju për Dikë". Megjithatë, duhet theksuar se misticizmi i Nënë Terezës nuk është ishull izolimi: përkundrazi, ajo nuk mbyllej kurrë në vetvete, ia hapte portën kujtdo, e gatshme për t'i shërbyer me të gjitha forcat, siç ishte mësuar që në moshë ende të njomë nga prindërit e saj, nga familja e saj shqiptare e Bojaxhiut.
"Në se nuk e kryen një gjest bamirësie me dashuri, të lutem, më mirë mos e bëj fare" - i thoshte e ëma saj, nana Drane. E akoma: "Ti duhet të jesh dora e Provanisë Hyjnore kur nuk të shikon askush, në mënyrë që ata të cilët marrin, t'i jenë mirënjohës Zotit e jo ty". Kështu krahët e saj u bënë krahët e vetë Zotit e Nënë Tereza, simbol i dukshëm i dashurisë së Tij. Mori mbi supet e brishta barrën e stër-rëndë të të gjithë varfanjakëve të botës, duke e ditur se kështu kënaqte Zotin e vet.
Ky, pra, është thelbi i përshpirtërisë së Shën Nënë Terezës, që i ka themelet në dashurinë e pakufishme të Atit Qiellor për të varfrit e të braktisurit, e cila gjen shprehjen më të lartë në misterin e Jezusit mbi Kryqi dhe në Ngjalljen e Krishtit. E kjo është edhe forca e vërtetë mistike e mësimit që na lë trashëgim Nënë Tereza. Nënë dhe motër në emër të Zotit At! E sot, natën e festës liturgjike kushtuar Shenjtës Nënë Terezë, t'i drejtohemi me lutje Zotit, që të na ndihmojë ta duam njëri-tjetrin kurdoherë.
Ja një uratë që Shenjtja Nënë Tereza na ka lënë:
‘Hapna sytë tanë, o Zot!”
O Zot, hapna sytë tanë, që të mund të shohim Ty
në vëllezërit e motrat tona.
Hapna veshët tanë, që t’i dëgjojmë thirrjet
e atij që ka uri, që ka të ftohtë e frikë,
të atij që është i shtypur dhe i përbuzur.
Hapna zemrën tonë, o Zot, që të mund të mësojmë
ta duam njëri-tjetrin
ashtu si na do Ti.
Përtërije vazhdimisht në ne, Shpirtin tënd, o Zot,
që të jemi të lirë e të bashkuar në emrin Tënd të shenjtë. Amen!