Të meditojmë me Ungjillin e së dielës së 19-të gjatë vitit kishtar 'C'
R.SH. - Vatikan
Ungjilli i kësaj së diele të 19-të gjatë viti kishtar 'C' nga Luka (12,32-48), na vë përsëri përballë të mirave të kësaj bote materiale dhe para zgjedhjes tonë: shëmbëlltyrat ungjillore na tregojnë e ftojnë të jemi të gatshëm, të përgatitur,” të veshur e të ngjeshur me llamba të ndezura, porsi ata që presin Zotërinë e tyre kur kthehet”; “jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë çast kur s’jua merr mendja”. Këto fjalë janë thirrje të kemi besim në Zotin.
Në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele, Jezusi na fton të jemi vigjilentë, të jemi të vëmendshëm, jo vetëm për të mësuar si ta presim kur Ai do të vijë e do të trokasë në portën e jetës sonë, por për ta njohur çdo herë që, në shëmbëlltyrën apo në imazhin e vëllait tonë, do të na kërkojë ta duam e ta ndihmojmë. Të ndjekim fragmentin e Ungjillit nga Luka:
“33 Shitni pasurinë tuaj dhe jepni lëmoshë! Bëni për vete strajca, që nuk vjetërohen, thesar në qiell, që nuk mbaron kurrë, ku vjedhësi nuk afrohet e tenja nuk bren. 34 Vërtet, ku është visari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj. 35 Jini gati – të veshur e të ngjeshur me llamba të ndezura - 36 porsi ata që presin zotërinë e vet, kur kthehet prej dasmës, për t’ia çelur derën posa të vijë e të trokëllijë. 37 Lum shërbëtorët, që kur kthehet zotëria, i gjen zgjuar! Përnjëmend po ju them: ai vetë do të ngjeshet, ata do t’i ulë në tryezë do të afrohet dhe vetë do t’u shërbejë…
42 Cili vallë është ai mbarështues besnik dhe i mençur, që do ta verë zotëria përmbi shërbëtorët tjerë për t’i dhënë në kohën e duhur pjesën e ushqimit? 43 Lum ai shërbëtor, të cilin, kur kthehet zotëria e tij, e gjen duke vepruar kështu. 44 Përnjëmend po ju them: do ta vërë mbi të gjithë pasurinë e vet.
45 Porse, po bëri e mendoi shërbëtori në zemër të vet: ‘Zotëria im do të vonojë të kthehet’ dhe fillon të rrahë shërbëtorët dhe shërbëtoret, të hajë, të pijë dhe të dehet, 46 zotëria i tij do të vijë atë ditë kur nuk e pret, atë orë që nuk ia merr mendja dhe do ta ndëshkojë rëndë e do t’ia japë fatin e të pafeve” (Luka 12,33-37.42-46).
Të lutemi së bashku:
Ka një takim,
që është vendimtar
për jetën tonë:
nuk është në lojë lumturia
apo gëzimi i një çasti,
por krejt amshimi.
Ja përse, o Jezus, ti na paralajmëron
mundohesh të na largosh nga gjithçka,
që mund të na bëjë ta humbim atë ofertë unike.
E kështu, Ti na fton të jemi gati,
gjithnjë të veshur për nisje,
me zemrën zgjuar,
të lirë nga gjithçka e rëndon
dhe e vonon hapin tonë.
E kështu, Ti na kërkon të mos e lemë
mpirjen, ose zhurmën, të na mposhtin,
që ta dëgjojmë
Atë, që rri tek porta
e jetës sonë
e na kërkon të hyjë.
E kështu, Ti na dhuron mundësinë
të dallojmë krejt qartë
cilat janë visaret e vërteta,
për të mos e shitur zemrën
në këmbim të ndonjë vjeturine joshëse.
Do të ishte e trishtueshme, në fakt,
sikur në çastin vendimtar
të kishim në dorë veç një grusht me miza.
Ja pse duhet të vigjëlojmë
e të shqyrtojmë horizontin
si rojet symprehta e shpirtzgjuar.