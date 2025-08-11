Sindona- Kard. Repole: i shqetësuar nga përfundimet e cekta mbi vërtetësinë
R.SH. / Vatikan
Lidhur me hamendjen "e formuluar lirisht, e pak a shumë të besuar" sipas së cilës pëlhura e Sindonës a Qefinin e Torinos është përdorur "jo për kufomën e një njeriu, por për një 'model' artificial, që do të riprodhonte karakteristikat e pamjes, Kryeipeshkvi i Torinos, Kardinali Roberto Repole, shpreh “shqetësimin e tij për cektësinë e disa gjetjeve, të cilat shpesh nuk i rezistojnë as shqyrtimit më të kujdesshëm të veprës së paraqitur. Pasi sqaron se nuk kishte arsye "të thellohej në meritat e hipotezave të formuluara", Kardinali Repole deklaroi se "Qendra Ndërkombëtare për Studime mbi Pëlhurën e Torinos (CISS)”, e cila me statut siguron mbështetjen sublime shkencore të kujdestarit, ende nuk e ka përcaktuar metodën dhe analizën e rezultateve të këtij “zbulimi". Ai përsërit edhe ftesën "për të mos e humbur kurrë vëmendjen e nevojshme kritike ndaj asaj që publikohet kaq lehtë".
Analiza e Qendrës Ndërkombëtare për Studime mbi Sindonën apo Çarçafin e mortor
Në analizën e artikullit "Forma e Pëlhurës Shenjte - Një trajtim dixhital 3D" nga Cicero Moraes, publikuar ditët e fundit në revistën Archaeometria, dokumenti i Qendrës Ndërkombëtare për Studime mbi Pëlhurën e Torinos sqaron se "Autori ka realizuar modelin 3D të një trupi njerëzor e edhe të një basorelievi, duke përdorur mjete të ndryshme fizike për të bërë analizën, gjë që mund të gjindet". Kështu, ai hamendëson formimin e imazhit të Sifinës përmes një basorelievi mesjetar, krijuar me teknikat e modelimit 3D. Rezultati "tregon se pikat e kontaktit ndërmjet pëlhurës dhe basorelievit përkojnë me një figurë më pak të deformuar sesa pikat e kontaktit me një trup tre-dimensional, pasi ky i fundit krijon efektin e deformimit të njohur si Maschenona shkronja". Sipas artikullit, "në Figurën 6, autori kujton një rezultat të njohur që nga studimet e para nga Vignon dhe Delage, në vitin 1902. Sipas tij, Sindona është konfiguruar si proporcion ortogonal".
Qendra Ndërkombëtare për Studimet e Sindonit përsërit rëndësinë që kanë studimet serioze, ndërdisiplinore, të cilat i dallojnë qartë të dhënat dhe hamendjet e caktuara, duke ndjekur gjetjet e të gjitha disiplinave të përfshira. Modelet dixhitale mund të kontribuojnë në reflektim, duke zëvendësuar analizën fizike dhe kimike të objektit.
Marinelli: Artikulli injoron provat e gjakut njerëzor
Emanuela Marinelli, një nga studiueset më të njohura të Sindonës së Torinos, e intervistuar nga agjencia e lajmeve SIR, e kundërshton studimin e fundit të botuar në Archaeometri, duke e quajtur operacion mediatik pa vlerë shkencore e duke injoruar provat e gjakut të njeriut dhe mikrogjurmët.