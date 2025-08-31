Papas Raffaele De Angelis, peshkëvi i ri i Horës së Arbëreshëve
R.SH. / Vatikan
"Një falënderim i madh për Papën Leoni XIV, i cili i dha një bari të ri Heparkisë së Horës së Arbëreshëve (Piana degli Albanesi), në Sicili. Ndërsa Eparkia e Horës së Arbëreshëve e priste emërimin e bariut të ri. Me mbërritjen e peshkopit të ri, hapet e ardhmja dhe mundësia e planifikimit. Është, pra, një çast i rëndësishëm për Papas Raffaele, për Kishën e Eparkisë së Horës së Arbëreshëve, por edhe për Kishën e Ungrës, që shikon me gëzim një bir të zgjedhur, si pasardhës i apostujve". Peshkopi i Ungrës imzot Donato Oliverio e bëri këtë deklaratë dje, në Katedralen e Ungrës, në një mesazh të shkurtër pas njoftimit të emërimit të Papas Raffaelit De Angelis si peshkop i ri i Eparkia e Horës së Arbëreshëve në Sicili
"Ky çast na nxit të jetojmë ndjenja të veçanta: para së gjithash, lavdërimin e Krishtit, Bariut tonë, sepse në trashëgiminë e barinjve duhet ta njohim Krishtin", pohoi peshkopi lungregjez.
"Është Ai që e prin, e udhëzon dhe e mbështet Kishën; kjo duhet të na mundësojë të njohim vazhdimësinë e pranisë së Krishtit, Bariut tonë".
Duke theksuar rolin e Kishave heparkiale, Ipeshkvi imzot Oliveri theksoi: "Në përkim me Koncilin II të Vatikanit, na takon ne t’i kuptojmë më mirë thesaret e mëdha shpirtërore, që përmban tradita Lindore". "Ne kemi rol të privilegjuar - vazhdoi ai - ta mbajmë gjallë e ta ringjallim flakën e unitetit të shumëpritur ndërmjet Kishave motra të Lindjes dhe Perëndimit". Për Ipeshkvin Oliverio, "këto Kisha janë të pajisura me një mision të veçantë ekumenik".
Duke iu drejtuar Papasit De Angelis, e nxiti të sigurohej se shërbesa e tij do të jetë "shërbesë shpalljeje, gëzimi, sigurie të krishterë". Si përfundim, "ne duhet ta shohim të ardhmen me shpresë, sepse Kishat tona Arbërshe Italo-Shqiptare kanë ardhmëri të shkëlqyer, si nga ana shpirtërore, ashtu edhe fetare, kulturore dhe njerëzore"- theksoi në përfundim Imzot Oliveri.