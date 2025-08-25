Motër Loreta Lekaj: Zoti në vend të parë, ne pranë të afërmit
R.SH. / Vatikan
Motër Loreta Lekaj, është zgjedhur, në ditët e para të gushtit, Eprore e re e Përgjithshme e Kongregatës së Motrave Françeskane të Zojës së Papërlyer (F.I.C.), gjatë Kapitullit të Përgjithshëm që u mbajt nga data 4 gusht deri me 14 gusht në (Haus der Stille) afër Graci të Austrisë. Motoja e kapitullit të përgjithshëm 2025 ishte: "Së bashku të bëjmë gjëra të mëdha në besnikëri ndaj origjinës sonë", ndërsa temat kryesore të këtij takimi ishin: kushtetutat dhe rikonstruimi i Kongregates, formimi rregulltar, karizma dhe administrimi i të mirave në shërbim të karizmës, si dhe e ardhmja e Kongregatës.
Kujtojmë se Motrat Françeskane të Zojës së Papërlyer, janë themeluar më 29 shtator të vitit 1843 nga Franciska Antonia Lampel, e cila jetoi sipas logjikës ungjillore, sikur kokrra e grurit, e cila jep fryt vetëm nëse hedhet në tokë dhe vdes. Ajo jetoi e veproi, në thjeshtësi, vetëmohim të përhershëm, por edhe me shpirt të madh profetik duke i lexuar shenjat e kohës, për të bërë në mënyrë që Krishti të dëshmohet sa më mirë.
Me rastin e misionit të ri që simotrat Françeskane të Zojës së Papërlyer i kanë besuar Eprores së tyre të re, Motër Loreta Lekaj, nga famullia e Zojës Rruzare e Bishtazhinit, në Gjakovë, Kosovë, për të drejtuar Kongregatën e lartpërmendur, ne biseduam me Motrën Loreta për disa çështje.
Biseda jonë me Motër Loreta Lekaj:
Motër Loreta, së pari si e keni pritur zgjedhjen tuaj si Eprore e re e Përgjithshme?
Na i thuani dy fjalë për Kongregatën e Motrave Françeskane të Zojës së Papërlyer (F.I.C.) që Ju drejtoni, kur dhe nga kush është themeluar?
Motër Loreta, sot, në sa vende jeni të pranishme dhe cili është misioni juaj sot si Motra Françeskane?
Cilat janë, sipas jush, sfidat që keni si Motra Rregulltare Françeskane në realitetin bashkëkohor?
Motër Loreta, duke ju falënderuar për bisedën, së fundi, porosia juaj që u drejtoni simotrave tuaja françeskane të Zojës së Papërlyer (F.I.C.),?
Faleminderit e Zoti Ju bekoftë!
Në emër të redaksisë shqipe të Radio Vatikanit - Vatican News, Ju urojmë Bekime e të mira prej Zotit në misionin e ri që sapo keni filluar!