Kisha në Shqipëri me Leonin XIV për lutjen dhe agjërimin e 22 gushtit për paqe
R.SH. / Vatikan
Presidenti i Konferencës Ipeshkvore të Kishës Katolike në Shqipëri, KISH, e ipeshkvi i dioqezës së Rrëshenit, Imzot Gjergj Meta, fton të gjitha dioqezat dhe komunitetet kishtare të vendit që, "si Kishë e Hyjit në Shqipëri, t’i përgjigjemi thirrjes së Atit të Shenjtë që na ka ftuar të gjithëve që t’ia kushtojmë ditën e premte, më 22 gusht 2025, Përkujtimi i Zojës Mbretëreshë, agjërimi dhe lutjes për paqen. Të lartësojmë fuqishëm zërin të gjithë së bashku drejt Hyjit, me ndërmjetësinë e Zojës Mbretëreshë, për paqen në botë".
Në vijim Letra e Presidentit të KISH-it.
Prot. Nr. 55/2025
Rrëshen, 20.08.2025
Shumë të Nderuar Ipeshkvinj,
Të nderuar meshtarë,
Rregulltarë e rregulltare,
Besimtarë e besimtare të Krishtit,
Vëllezër e motra,
Sot, në Audiencën e Përgjithshme, Ati i Shenjtë, Papa Leoni XIV, na ka ftuar të gjithëve që t’ia kushtojmë ditën e premte, më 22 gusht 2025, Përkujtimi i Zojës Mbretëreshë, agjërimit dhe lutjes për paqen. Ja fjalët me të cilat Papa Leoni na drejtohet të gjithëve:
“Të premten e ardhshme, më 22 gusht, kremtojmë përkujtimin e së Lumës Mari Virgjër, Mbretëreshë. Maria është Nëna e besimtarëve këtu mbi tokë dhe thirret gjithashtu si Mbretëresha e paqes. Ndërsa toka jonë vazhdon të plagoset nga luftërat në Tokën e Shenjtë, në Ukrainë dhe në shumë rajone të tjera të botës, i ftoj të gjithë besimtarët që ta jetojnë ditën e 22 gushtit me agjërim dhe lutje, duke iu përgjëruar Zotit që të na japë paqe e drejtësi dhe të fshijë lotët e atyre që vuajnë për shkak të konflikteve të armatosura që janë në zhvillim.
Maria, Mbretëresha e paqes, ndërmjetësoftë që popujt ta gjejnë udhën e paqes!”
Prandaj edhe ne, si Kishë e Hyjit në Shqipëri, t’i përgjigjemi kësaj thirrjeje të Atit të Shenjtë në Dioqezat tona, në famullitë, Institutet regulltare, Lëvizjet e Bashkësitë kishtare dhe të sensibilizojmë përgjatë këtyre ditëve të gjithë besimtarët tanë edhe nëpërmjet platformave të ndryshme digjitale.
Të lartësojmë fuqishëm zërin të gjithë së bashku drejt Hyjit, me ndërmjetësinë e Zojës Mbretëreshë, për paqen në botë.
Në Krishtin
+ Gjergj Meta
Ipeshkëv i Rrëshenit
President i KISH-it