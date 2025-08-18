Kërko

Kolonët izraelitë sulmuan fshatin Taybeh në Bregun Perëndimor
Kisha

Kardinali Aveline në Taybeh, sjell një mesazh mbështetjeje nga Papa

Nga 16 deri më 20 gusht, Kardinali Jean-Marc Aveline, Kryeipeshkëv i Marsejës dhe President i Konferencës së Ipeshkvijve të Kishës Katolike të Francës, është në shtegtim në Tokën e Shenjtë. Ai shkoi për të takuar komunitetet lokale të prekura nga konflikti aktual dhe vizitoi manastirin benediktin të Abu Gosh, por edhe fshatin Taybbeh, Efraimi i lashtë, i vetmi fshat me shumicë të krishterë në Palestinë, i cili disa javë më parë u vu në shënjestër të "një serie të rrezikshme sulmesh sistematike"

R.SH. / Vatikan

Qyteti i Taybeh, Efraimi i lashtë, një fshat tërësisht i krishterë në Cisjordani, i njohur edhe si Bregu Perëndimor që kohët e fundit ka vuajtur disa pushtime nga kolonët, dje priti Kardinalin Jean-Marc Avelin, Kryeipeshkëv i Marsejës dhe President i Konferencës Episkopale Franceze, në kuadrin e vizitës së tij të solidaritetit në Tokën e Shenjtë, e cila do të përfundojë më 20 gusht. Kardinali Aveline kryesoi Meshën në Kishën Latine të Krishtit Shëlbues dhe u takua me famullitarët, duke i përcjellë komunitetit të krishterë "një mesazh mbështetjeje nga Papa Leoni XIV". Kështu njofton Patriarkana Latine e Jerusalemit në platformëm sociale X.

18 gusht 2025, 11:52
