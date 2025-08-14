Ipeshkvijtë e Haitit falënderojnë Papën për "thirrjen në favor të popullit haitian"
R.SH. - Vatikan
"Konferenca Episkopale e Kishës katolike të Haitit falënderon Atin e Shenjtë, Papa Leonin XIV, për thirrjen në favor të popullit haitian dhe për thirrjen ndaj komunitetit ndërkombëtar që të merret më shumë dhe konkretisht me situatën në Haiti": kështu thotë Imzot Max Leroy Mesidor, kryeipeshkvi i Port-au-Prince, duke folur për mediat e Vatikanit. Fjalët e shqiptuara të dielën e kaluar, pas lutjes së Engjëllit të Zotit, më 10 gusht, nga Papa Leoni XIV, i cili kërkoi lirimin "e menjëhershëm të pengjeve" dhe theksoi nevojën e "mbështetjes konkrete të komunitetit ndërkombëtar" për Haitin, kanë hequr velin e indiferencës ndaj një krize që bota tenton ta lërë në margjinat e kronikës, por që, në fakt, është pjesë e një "lufte të tretë botërore me copëza" e aftë të gllabërojë jo vetëm jetë dhe shpresa, por madje edhe shpirtra.
Funeralet si mall shkëmbimi
Në vendin më të varfër të Amerikave, Haiti tashmë i nënshtruar nga dominimi i bandave të armatosura, edhe funeralet janë bërë mall shkëmbimi: për të varrosur një anëtar të familjes duhet të paguhet një taksë grupeve kriminale që kontrollojnë varrezat dhe procesionet funerale. Këtë e ka denoncuar për agjencinë e lajmeve Efe, në mënyrë anonime, drejtori i një agjencie funerale haitiane, sipas të cilit "që nga viti 2024 nuk jemi më në gjendje të punojmë. Për çdo varrim duhet të kontaktojmë grupin e armatosur që kontrollon varrezën përkatëse. Kjo është mënyra e vetme për të shmangur incidentet në ditën e funeralit".