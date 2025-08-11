Dioqeza e Haitit, pas thirrjes së Papës, dënon 'kolapsin moral'
R.SH. / Vatikan
Rrëmbimi i nëntë personave, përfshirë një misionar irlandez dhe një fëmijë me aftësi të kufizuara, është "akt i ri barbarie", akt "i turpshëm", shprehje e një "kolapsi moral" më Haiti, që e prek të gjithë shoqërinë haitiane.
Ankesa vjen nga Kryedioqeza e kryeqytetit të Haitit, Port-au-Prince, e cila, në një deklaratë të ribotuar nga Vatican News, dënon atë që ndodhi të dielën, më 3 gusht, në jetimoren Sainte-Hélène de Kenscoff, në juglindje të qytetit.
Dje, gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot, Papa Leoni XIV bëri një thirrje të fortë për t’i dhënë fund situatës "gjithnjë e më të dëshpëruar". Nga ana tjetër Kisha katolike vendase u bëri thirrje si besimtarëve, të ftuar për të reaguar me lutje dhe angazhim konkret, ashtu edhe institucioneve, të nxitura për të garantuar rendin, sigurinë e drejtësinë.