Të meditojmë me Ungjillin e dielës së 14-të gjatë vitit 'C': Jezusi i nisi dy e nga dy

Ungjilli nuk është doktrinë/për pak të zgjedhur, /as ndonjë mesazh për t’u analizuar/në rrethe të ngushta intelektualësh. /E nuk është i destinuar/për ndonjë grup njerëzish me merita, / pavarësisht nga ndjeshmëria, impenjimi/apo kultura e tyre. / Jo, Ungjilli yt, o Jezus, /është Lajm i Mirë, që duhet/të arrijë tek çdo burrë e tek çdo grua, /e çdo kohe dhe e çdo vendi, /e çdo race dhe e çdo kulture, /e çdo shtrese shoqërore, /e çdo përkatësie fetare.

R.SH. - Vatikan

Kur Jezu Krishti u dha dishepujve të vet misionin për t’u lutur që Zoti të dërgojë punëtorë në të korra e për të shpallur Ungjillin aty ku i pranojnë, na nisi edhe ne me mision, edhe sot e kësaj dite, pasi askush nuk bëhet misionar e nxënës i tij nga vetvetja. Nuk duhet harruar se ne jemi veç të dërguarit e Tij, siç mësojmë nga Ungjilli sipas Lukës (10,1-12.17-20) i kësaj së diele XIV të vitit kishtar (C). Të ndjekim pjesën e Ungjillit…

“Në atë kohë, Zotëria i zgjodhi edhe shtatëdhjetë e dy nxënës të tjerë dhe i dërgoi dy e nga dy përpara vetes në çdo qytet dhe vend, ku mendonte të shkonte. U thoshte: “Të korrat janë të mëdha e punëtorë janë pak! Luteni të zotin e të korrave të çojë punëtorë në të korrat e veta. Shkoni! Ja, po ju dërgoj porsi qengja mes ujqish! Mos merrni me vete as qese, as strajcë, as sandalet e mos përshëndetni udhës askënd! Në cilëndo shtëpi të hyni, më parë thoni: ‘Paqja me këtë shtëpi!’ Po qe se është aty ndokush mik i paqes, mbi të do të zbresë paqja juaj; po qe se s’është asnjë, do të kthehet te ju. Rrini në atë shtëpi! Hani e pini çka t’u ketë qëlluar; sepse punëtori ka tagër në rrogën e vet. Mos kaloni prej një shtëpie në një tjetër! Në çdo qytet që të hyni e t’ju pranojnë, hani çka t’ju vënë përpara. Shëroni të sëmurët që janë në të e thuajini popullit: ‘U afrua Mbretëria e Hyjit!’ Por edhe, në cilindo qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tij e thuajuni: ’Deri edhe pluhurin e qytetit tuaj që u kap për sandalet tona, po e shkundim e po jua lëmë: Por veç ta dini: u afrua Mbretëria e Hyjit!’ 12 Unë po ju them: sodomasit do ta kenë më lehtë atë Ditë se ai qytet.” Të shtatëdhjetë e dy nxënësit u kthyen me gëzim e thanë: “Zotëri, deri edhe djajtë na nënshtrohen në Emrin tënd!” Jezusi u tha: “Shikoja kah binte Shejtani porsi rrufeja prej qiellit! Ja, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrepë dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s’do të mund t’ju bëjë keq. Veç mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell!”.

Të lutemi së bashku

