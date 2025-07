Më parë në Tale e pastaj, në Romë: të rinjtë shqiptarë përgatiten për Jubileun

Të rinjtë e dioqezës së Lezhës dhe të asaj të Rrëshenit u mblodhën në Tale të Lezhës në një takim me lutje e reflektime, në përgatitje për Jubileun e të rinjve, që do të kremtohet në Romë nga 28 korrik deri më 3 gusht. Në fund të rrugëtimit të tyre shpirtëror, morën si dhuratë Ungjillin sipas Gjonit, Fjalën e Zotit, që i ndihmon ta jetojnë Vitin Shenjt si përvojë, e cila i fton të bëhen burim drite për botën

R.SH. – Vatikan

Nga 28 korrik deri më 3 gusht, në Romë, kremtohet Jubileu i të Rinjve, që do të kulmojë me vigjiljen e lutjes me Papën Leoni XIV, të shtunën, më 2 gusht, në Tor Vergata të kryeqytetit italian, si edhe me meshën shenjte po në atë vend - simbol i Ditëve Botërore të Rinisë dhe i takimeve rinore – të nesërmen, e diel, 3 gusht. Edhe kremtimin eukaristik do ta kryesojë vetë Ati i Shenjtë.

Për t’u përgatitur për këtë Jubile, të rinjtë e dioqezës së Lezhës dhe të asaj të Rrëshenit u mblodhën në Tale të Lezhës në një takim shpirtëror, me lutje e reflektime, që shërbyen për të kuptuar më mirë ç’do të thotë kapërcim i Portës Shenjte të Jubileut dhe ç’rëndësi ka ky Vit Shenjt për çdo të krishterë. Për këtë qëllim shërbyen dy çaste të veçanta. Së pari, të rinjtë reflektuan mbi pengesat, që i ndalojnë të jetojnë me gëzimin, që buron nga Zoti. Së dyti, kapërcyen simbolikisht një portë, pas së cilës gjetën Ungjillin sipas Gjonit, dhuratë shpirtërore për ta. Por le të ndjekim më hollësisht informacionin e motrës saleziane Malvina Doçi...