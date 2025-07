Jezuitët: Atë Sosa thërret eprorët e mëdhenj në Romë për "t'u lutur e reflektuar së bashku"

"Një takim për të soditur së bashku Jezusin, Zotin e historisë, në mënyrë që duke e kundruar atë të mos humbim rrugën." Kështu Atë Arturo Sosa, Eprori i Përgjithshëm i Shoqërisë së Jezusit, (Jezuitëve) prezanton takimin e eprorëve të mëdhenj të thirrur për në tetor të ardhshëm në Romë. Një takim për të reflektuar mbi të tashmen dhe të ardhmen e urdhrit.

R.SH. / Vatikan

"Një takim për të soditur së bashku Jezusin, Zotin e historisë, në mënyrë që duke e kundruar atë të mos humbim rrugën." Kështu Atë Arturo Sosa, Eprori i Përgjithshëm i Shoqërisë së Jezusit, (Jezuitëve) prezanton takimin e eprorëve të mëdhenj të thirrur për në tetor të ardhshëm në Romë. Takime të këtij lloji janë të rralla, por thelbësore: takime e fundit u zhvilluan në vitet 2000 dhe 2005. Nuk bëhet fjalë për një takim social apo operativ, por për një laborator idesh për të reflektuar mbi të tashmen dhe të ardhmen e urdhrit.

Eprorët e lartë përfshijnë eprorët provincialë, eprorët rajonalë dhe eprorin e përgjithshëm: ata janë përgjegjës për mirëqenien shpirtërore të jezuitëve, për emërimet dhe administrimin, por mbi të gjitha për promovimin e marrëdhënieve midis Kishës, shoqërisë dhe Jezuitëve, duke nxitur bashkëpunimin me laikët, duke trajtuar sfidat sociale e ekologjike dhe duke siguruar një formim të përshtatshëm në një botë në ndryshim.

“Kongregacioni i Përgjithshëm na ka nxitur të përgjigjemi me guxim ndaj shenjave me të cilat Shpirti Shenjt po na udhëheq për t’i shërbyer më së miri misionit që Zoti Jezus i ka besuar Kishës”, kujton Atë Sosa. Eprorët e lartë do të sjellin në Romë shpresat, pasionet dhe vështirësitë e mbledhura në rajonet e tyre për një shqyrtim të përbashkët që do të formësojë Shoqërinë universale të Etërve Jezuitë. Do të jetë, përfundon Eprori i Përgjithshëm, “një kohë lutjeje, bisede shpirtërore dhe reflektimi të përbashkët, si shokë dhe miq në Zotin”.