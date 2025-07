Gaza, apeli i motrës Nabila: "të gjithë qeveritarët të thonë një fjalë drejtësie dhe paqeje"

Motra rregulltare aktualisht jeton jashtë Rripit të Gazës, por zemra e saj është vazhdimisht e lidhur me famullinë e Familjes së Shenjtë, ku për një kohë të gjatë ka bashkëndarë tragjedinë e luftës. Misionarja kujton viktimat: portierin, njeri "shumë i mirë, i gatshëm të ndihmojë çdo person" dhe Foumia, drejtoreshë në shkollat e UNRWA-s: "Edhe pse e sëmurë, gjithmonë tregonte jetën e saj. Shumë e mirë e bujare ndaj nevojtarëve""

R.SH. - Vatikan

"Vuaj shumë për ta. U them të gjithë qeveritarëve të botës: mjaft! Thoni një fjalë drejtësie dhe paqeje! Mjaft, populli ka vuajtur shumë". Dëshmia e motrës Nabila Saleh, nga kongregata e Motrave të Rruzares, arrin në mediat e Vatikanit nga jashtë Gazës, ku ajo ndodhet aktualisht. Por muotra Nabile, me origjinë egjiptiane, për pesëmbëdhjetë vjet ka jetuar në qytetin e Gazës, fillimisht si drejtoreshë e shkollës private më të madhe në Rrip, pastaj duke bashkëndarë ditët e tmerrshme të luftës me të gjithë të zhvendosurit që kishin gjetur strehë në famullinë latine të Familjes së Shenjtë, e goditur dje, më 17 korrik, nga një bombardim izraelit. Për këtë komunitet kaq të provuar, shqetësimi i saj i pandërprerë.

"E di çfarë është lufta, mjaft!"

"Vërtet unë e di çfarë është lufta...". Motra Nabila është e dëshpëruar. Menjëherë dje ajo kontaktoi famullinë e Gazës ku ka jetuar, u interesua për të plagosurit, mësoi për viktimat. "Më thanë se kanë shumë frikë se bombardimet vazhdojnë dhe thonë 'mjaft, nuk kemi më forcë'". Mendimi shkon te të rinjtë, me të cilët ajo jetonte e punonte për mbështetje të rinjtë në arsim, vizitonte të sëmurët, të moshuarit, ata që kanë humbur jetën, bashkëpunonte me rregulltarët e festarët që mbajnë ndezur pishtarin e shpresës dhe që nuk e kanë mbyllur kurrë derën për të mirëpritur ata që ikin nga sulmet e luftës.