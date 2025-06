Të meditojmë me Ungjillin e Rrëshajëve: Shpirti Shenjt do t’ju mësojë gjithçka

Pa Shpirtin Shenjt, o Jezus,/ asgjë s’mund të rritet e të plotësohet. /…Vetëm Shpirti Shenjt, o Jezus, /mund ta shndrisë udhën tonë, /të na bëjë të shohim kuptimin më të thellë/të ngjarjeve, që na ndodhin… /Vetëm Shpirti Shenjt, o Jezus, /mund të na e heqë nga zemra/trishtimin, që na paralizon, /shkurajimin, që na bllokon/e të na japë guximin dhe besimin/e nevojshëm për të arritur/horizontin e shtegtimit tonë, /plotësinë e një jete të amshuar.

R.SH. - Vatikan

Janë Rrëshajët, festë e madhe për çdo të krishterë, sepse pikërisht në këtë ngjarje, secili merr forcën e nevojshme për të dëshmuar Krishtin në botë, për ta imituar atë. Shpirti Shenjt, që zbret mbi apostujt e mbi Zojën, siç tregon Ungjilli i kësaj së diele, marrë nga kreu 14 i Shën Gjonit (15-16.23-26), zbret edhe sot e kësaj dite mbi çdo besimtar e i mëson gjithçka i duhet. Të ndjekim pjesën ungjillore…

Në atë kohë, Jezusi u tha dishepujve: “Nëse më doni, do t’i mbani urdhërimet e mia. Edhe unë do t’i lutem Atit dhe Ai do t’ju japë një Mbrojtës tjetër, që të jetë me ju përgjithmonë. Nëse ndokush më do, ai do të ma mbajë fjalën, Ati im do ta dojë, tek ai do të vijmë dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk më do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni, nuk është imja, por është e Atij, që më dërgoi, - e Atit. Këto fjalë jua thashë ndërsa banova me ju. E Shpirti Shenjt - Mbrojtës, të cilin do t’jua dërgojë Ati në Emër tim, Ai do t’jua mësojë të gjitha dhe do t’ju përkujtojë gjithçka [unë] ju thashë.

Të lutemi së bashku

