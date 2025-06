Përtëritja në Shpirtin Shenjt: mbledhja e 47-të kombëtare në Vatikan, më 6 dhe 7 qershor

“Shpresa nuk të gënjen” (krh. Rm 5, 5) është tema që, në gjurmët e Bulës së Shpalljes do të udhëheqë Mbledhjen e 47-të Jubilare Kombëtare të Çenakujve, Grupeve dhe Bashkësive të Përtëritjes në Shpirtin Shenjt, planifikuar për të premten, 6 dhe të shtunën, 7 qershor 2025, në Sallën Pali VI, në Vatikan.

R.SH. / Vatikan

Ngjarja vjetore, që shënon jetën e Lëvizjes në Vatikan dhe jo, si gjithmonë, në Panairin e Riminit, diktohet nga dëshira për të përjetuar së bashku Jubileun e Lëvizjeve, Shoqatave dhe Bashkësive të Reja, planifikuar për 7 dhe 8 qershor në Romë, në Sheshin e Shën Pjetrit, në Vatikan, për të festuar së bashku Solemnitetin e Rrëshajëve. Mesha, të dielën paradite, në orën 10:30, do të kryesohet nga Papa Leoni XIV.

Punimet do të hapen të premten, me hyrjen në Sallën Nervi, në Vatikan, duke nisur nga ora 12.00. Seanca e hapjes të mbledhjes do të nisë zyrtarisht në orën 14:30, me një çast mirëseardhjeje dhe me paraqitjen nga Giuseppe Contaldo. Më pas, shenja fillestare dhe Lavdet Jubilare, si dhe Patti Gallagher Mansfield, dëshmitare e origjinës së Përtëritjes Karizmatike Katolike, që do të diktojë thirrjen “Si Rrëshajë të reja”.

Do të pasojë Shkurrja në flakë dhe raporti i parë, titulluar “Ungjillëzimi në fuqinë e Shpirtit Shenjtë” (krahaso Veprat 4:33). Do të flasë Jose H. Prado Flores, laik, ungjillëzues, i angazhuar në Shkollat ​​e Ungjillëzimit të Shën Andres. Kremtimi Eukaristik i ditës së parë do të kryesohet nga Imzot Rino Fisichella, Pro-Prefekt i Dikasterit të Ungjillëzimit, Seksioni për çështjet themelore të ungjillëzimit në botë.

"Shpresa, e cila do të udhëheqë ditët tona, nuk kufizohet vetëm në shikimin drejt së ardhmes, por vepron në të tashmen. Ajo i shtyn njerëzit të mos dorëzohen përballë vështirësive, por t'i interpretojnë ato si faza të një rrugëtimi. Shpresa nuk është një qëndrim pasiv: përkundrazi, ajo nxit angazhimin, pjesëmarrjen e vetëdijshme në proceset e transformimit. Të shpresosh për një botë më të drejtë do të thotë të kontribuosh në ndërtimin e saj”. Kështu shprehet presidenti i Përtëritjes në Shpirtin Shenjt për Italinë, Giuseppe Contaldo, duke prezantuar ngjarjen e ardhshme kombëtare që do të mbahet në Vatikan, më 6 dhe 7 qershor.

"Pas vitesh, si Lëvizje kishtare sot po thellojmë vlerën e shpresës dhe me Jubileun kemi një mundësi të artë për ta përjetuar atë në një horizont kaq të gjerë. Së bashku me Lëvizjet, Shoqatat dhe Komunitetet e Reja të ndryshme kishtare, jemi mbledhur për të përgatitur momentin e madh jubilar që i paraprin Rrëshajët, duke kujtuar atë historik të vitit 1998, kur Shën Gjon Pali II, atëherë Papë, deshi të takonte për herë të parë të gjitha realitetet tona, duke njohur rëndësinë e tyre në jetën e Kishës”. Së fundi Contaldo thekson: “Si Kishë, përveç përjetimit së Vitit të Shenjtë Jubilar, jemi të angazhuar edhe në Rrugën Sinodale të Kishës: ka një ecje, një dinamizëm në veprim që, pikërisht në dritën e një vështrimi shpresëdhënës të ndriçuar nga feja, na shtyn drejt një veprimi gjithnjë e më bashkëpunues. Synojmë ta zbatojmë këtë qëllim në dritën e fillimit të Papnisë së Atit të Shenjtë Leonit XIV”.