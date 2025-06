Çelësi i fjalëve të Kishës: enciklikat shoqërore të Papëve

Javës së kaluar ju folëm për zhvillimet e doktrinës shoqërore të Kishës, nga enciklika “Rerum Novarum” e Papës Leoni XIII e deri tek impenjimi i Papës Piu XI. Sot, do të vijojmë me kontributin e Papëve dhe të magjisterit të tyre në reflektimin për temat shoqërore, duke u nisur nga Papa Piu XII e gjithnjë, duke u bazuar në Përmbledhjen e Doktrinës Shoqërore të Kishës

R.SH. - Vatikan

Radiomesazhet e Krishtlindjes të Piut XII, së bashku me ndërhyrje të tjera të rëndësishme në lëndën shoqërore, thellojnë reflektimin magjisterial mbi një rend të ri shoqëror, të drejtuar prej moralit dhe prej të drejtës, si dhe të përqendruar në drejtësi e në paqe. Gjatë papnisë së vet, Piu XII kaloi vitet e tmerrshme të Luftës II Botërore dhe vitet e vështira të rindërtimit. Ai nuk botoi enciklika shoqërore, megjithatë e shfaqi vazhdimisht, në kontekste të shumta, shqetësimin e tij për rendin e trazuar ndërkombëtar.

Piu XII u dha rëndësi të madhe marrëdhënieve ndërmjet moralit dhe së drejtës. Papa ngul këmbë në nocionin e së drejtës natyrore, si shpirt i rendit që duhet vendosur në planin qoftë kombëtar, qoftë ndërkombëtar. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i mësimit të Piut XII qëndron në vëmendjen e tij për kategoritë profesionale dhe sipërmarrëse, të thirrura për të ndihmuar në mënyrë të veçantë në arritjen e të mirës së përbashkët. Piu XII mund të konsiderohet si pararendës i Koncilit II të Vatikanit dhe i mësimit shoqëror të Papëve që pasuan.

Gjoni XXIII dhe shenjat e kohëve

Vitet Gjashtëdhjetë hapin horizonte premtuese: rindërtimi pas shkatërrimeve të luftës, fundi i kolonive, sinjalet e para të vakta të një shkrirjeje në marrëdhëniet ndërmjet dy blloqeve, amerikan e sovjetik. Në këtë atmosferë, Papa shenjt Gjoni XXIII sheh thellë në «shenjat e kohëve». Çështja shoqërore përfshin të gjitha vendet. Mosbarazitë, që më parë ishin ndier brenda kombeve, duken tani në nivel ndërkombëtar, duke nxjerrë në pah me një qartësi gjithnjë e më të madhe situatën dramatike të së ashtuquajturës Bota e Tretë.

Gjoni XXIII, në enciklikën «Mater et magistra» synon të përditësojë dokumentet e njohura, me dy fjalë kyçe të Enciklikës: bashkësia dhe shoqërizimi. Kisha është e thirrur, në të vërtetë, në drejtësi e në dashuri, që të bashkëpunojë me të gjithë njerëzit për të ndërtuar një bashkësi të njëmendtë. Në këtë rrugë, zhvillimi ekonomik nuk kufizohet në plotësimin e nevojave të njerëzve, por promovon edhe dinjitetin e tyre.

Me enciklikën «Pacem in terris», Gjoni XXIII vë në pah temën e paqes, në një epokë të karakterizuar nga kërcënimi bërthamor. Veç kësaj, «Pacem in terris» përmban një reflektim të parë të thelluar të Kishës mbi të drejtat; është Enciklika e paqes dhe e dinjitetit njerëzor e sidomos, e së mirës së përbashkët universale.

Dokumentet e Koncilit II të Vatikanit

Në kohën e tij, u thirr Koncili II i Vatikanit, që miratoi dokumente të rëndësishme shoqërore, si Kushtetuta baritore «Gaudium et spes», ku «pasqyrohet një konceptim i ri i të qenit bashkësi besimtarësh dhe popull i Hyjit”. «Gaudium et spes» skicon fytyrën e një Kishe «thellësisht solidare me njeriun dhe historinë e tij», Kishë që ecën me mbarë njerëzimin dhe së bashku me botën është subjekt i të njëjtit fat tokësor, por njëkohësisht, është edhe «tharm e shpirt i shoqërisë njerëzore, për ta përtërirë atë në Krishtin e për ta shndërruar në familje të Hyjit».

«Gaudium et spes» trajton në mënyrë organike temat e kulturës, të jetës ekonomiko-shoqërore, të martesës dhe të familjes, të bashkësisë politike, të paqes dhe të bashkësisë së popujve, në dritën e vizionit antropologjik të krishterë dhe të misionit të Kishës. Shoqëria, strukturat e saj dhe zhvillimi i saj duhet të finalizohen në «përsosjen e personit njerëzor». Për herë të parë, magjisteri i Kishës, në nivelin e vet më të lartë, shprehet në mënyrë kaq të gjerë mbi aspektet e ndryshme tokësore të jetës së krishterë.

Një tjetër dokument i Koncilit II të Vatikanit, shumë i rëndësishëm për doktrinën shoqërore të Kishës, është deklarata «Dignitatis humanae», në të cilën shpallet e drejta për liri fetare.

Papa Pali VI

Papa shenjt Pali VI, që vijoi Koncilin, shkroi enciklikën «Populorum progressio», ku nënvizohet se «zhvillimi është emri i ri i paqes». Sipas Atit të Shenjtë, ky zhvillim nuk kufizohet në përmasat thjesht ekonomike e teknike, por i jep çdo njeriu mundësinë për t’u kulturuar, kërkon respektimin e dinjitetit të të tjerëve, si edhe njohjen «e vlerave më të larta, përfshirë ato, që vijnë nga Hyji, i cili është burimi dhe caku i tyre».

Në këtë perspektivë, Papa Pali VI, në vitin 1967, themelon Komisionin Papnor «Iustitia et Pax», që ka për qëllim të sensibilizojë bashkësinë e katolikëve për nxitjen e progresit dhe të drejtësinë shoqërore. Po me nismën e Palit VI, duke filluar prej vitit 1968, Kisha kremton çdo 1 janar Ditën Botërore të Paqes, që shoqërohet nga një mesazh papnor, i cili kontribuon më tej në doktrinën shoqërore katolike.

Në fillim të viteve Shtatëdhjetë, në atmosferën e përplasjeve ideologjike, Papa Pali VI vazhdon mësimin shoqëror të Leonit XIII dhe e përditëson atë, me rastin e 80-vjetorit të «Rerum novarum», me Letrën apostolike «Octogesima adveniens». Ati i Shenjtë reflekton mbi shoqërinë pas-industriale me të gjitha problemet e saj të ndërlikuara, duke nxjerrë në pah se ideologjia është e pamjaftueshme për t’iu përgjigjur sfidave si: urbanizimi, gjendja rinore, situata e gruas, papunësia, diskriminimet, emigrimi, rritja demografike, ndikimi i mjeteve të komunikimit shoqëror, mjedisi natyror.

Enciklikat e Papës shenjt Gjon Pali II

Nëntëdhjetë vjet pas «Rerum novarum», një tjetër Papë shenjt, Gjon Pali II, ia kushton enciklikën «Laborem exercens» punës, pasuri themelore për njeriun. Dokumenti përvijon përshpirtërinë dhe etikën e punës, në kuadrin e një reflektimi të thellë teologjik e filozofik. Puna nuk duhet të shihet vetëm në kuptimin objektiv e material, por duhet të vlerësohet si duhet edhe përmasa e saj subjektive, si veprimtari, me të cilën shprehet njeriu, pasi në të realizohet thirrja natyrore dhe mbinatyrore e tij.

Me enciklikën «Sollicitudo rei socialis», Gjon Pali II përkujton 20-vjetorin e «Populorum progressio» dhe trajton përsëri temën e zhvillimit, në dy linja: «nga njëra anë, situata dramatike e botës bashkëkohore, nën profilin e zhvillimit të mangët të Botës së Tretë, dhe nga ana tjetër, kuptimi, kushtet dhe kërkesat e një zhvillimi të denjë për njeriun». Enciklika paraqet ndryshimin ndërmjet përparimit e zhvillimit dhe pohon se «zhvillimi i vërtetë nuk mund të kufizohet në shumëfishimin e të mirave dhe të shërbimeve, pra në atë që njeriu zotëron, por duhet të ndihmojë në plotësinë e “të qenit” njeri». Paqja është fryt i solidaritetit, nënvizon Ati i Shenjtë.

Në 100-vjetorin e «Rerum novarum», Gjon Pali II shpall enciklikën e vet të tretë shoqërore, «Centesimus annus», prej së cilës del në pah vazhdimësia doktrinore e njëqind vjetëve të magjisterit shoqëror të Kishës. Vazhdon reflektimin mbi solidaritetin. Gjon Pali II vë në dukje se të shohësh Hyjin në çdo njeri dhe çdo njeri në Hyjin është kushti për një zhvillim të njëmendtë njerëzor. Analiza e tij e hollësishme dhe e thelluar e «risive» dhe sidomos e kthesës së madhe të vitit 1989 me shembjen e sistemit sovjetik, përmban një vlerësim për demokracinë dhe për ekonominë e lirë, në kuadrin e solidaritetit të domosdoshëm.

Dokumentet që përmendëm përbëjnë shtyllat e doktrinës shoqërore të Kishës, objekti i së cilës nuk është teorik – pra, Kisha nuk ka ndërmend t’u mësojë teori njerëzve – por baritor, nisur nga shqetësimi për ndikimin që kanë ndryshimet shoqërore mbi çdo njeri, mbi dinjitetin e tij, duke kërkuar pa u lodhur një rend tokësor më të përsosur, që ecën me të njëjtin hap me përparimin shpirtëror.