BESOJ NË NJË ZOT TË VETËM, JO NË NJË ZOT VETËM

R.SH. / Vatikan

Misteri i Trinisë Shenjte është zbulimi më i madh që Jezusi i ka bërë Kishës së Tij. "Shpirti i së vërtetës", duke na udhëhequr "në të gjithë të vërtetën" (Ungjilli Gjoni 16, 12-15), na ka bërë të ditur se "Zoti është Dashuri". Dhe Dashuria, nga natyra e saj, është bashkësi dhe dhuratë. Trinia është thjesht një marrëdhënie dashurie të pafundme: Ati e do Birin, Biri e do Atin dhe kjo dashuri është Shpirti Shenjt. Prandaj mund të themi shumë mirë se "në fillim ishte Dashuria".

Për dashuri Zoti krijoi universin. Për dashuri krijoi njerëzimin, "duke vendosur kënaqësitë e Tij mes bijve të njeriut" (Leximi I Libri Fjalëve të urta 8, 22-31). Për dashuri u bë mish (njeri) në Jezusin e Nazaretit. Dhe kjo dashuri "është derdhur në zemrat tona nëpërmjet Shpirtit Shenjt që na është dhënë" (Leximi II Letra e shën Palit apostull drejtuar Romakëve 5, 1-5). Dante Alighieri e mbyll Komedinë e tij Hyjnore me "Dashurinë që lëviz diellin dhe yjet e tjerë".

Fatkeqësisht, megjithatë, kjo Dashuri e përjetshme dhe shumë e fuqishme ndonjëherë duhet të dorëzohet përballë një zemre njeriu të ngurtësuar në të keqe, kokëfortësisht të mbyllur në vetvete. Po ti? Mos e ngatërro Dashurinë e vërtetë me egoizmin e maskuar ose me kënaqësinë e një momenti. Ashtu si shenjtorët, lëre veten të magjepsesh dhe të digjesh nga ky Zjarr i përjetësisë! Do të jesh vërtet i lumtur! Përgjithmonë.

Atë Giovanni Crisci, frat kapuçin