Thirrja: zbulova dashurinë e Zotit dhe e lashë të hyjë në jetën time

Dëshmitë e njëmbëdhjetë diakonëve që nesër, e shtunë, 31 maj, do të shugurohen meshtarë nga Papa Leoni XIV në Bazilikën e Shën Pjetrit. Zërat e tyre në vigjiljen e lutjes dioqezane, mbrëmë, në Shën Gjonin e Lateranit. Më i riu, 28 vjeç; më i madhi, 49 vjeç. Simone: u them të rinjve të mos kenë frikë se Zoti t'ua përmbysë jetën!

R.SH. / Vatikan

“Kalova nga inxhinieria në filozofi, histori tjetër, por me shumë qetësi në fund”. Simon Troilo, 32 vjeç, bën shaka kur flet për hyrjen e tij në Seminarin "Redemptoris Mater" në Romë, në vitin 2016. I treti nga gjashtë fëmijë, u rrit në një familje që ndoqi Rrugën Neokatekumenale në famullinë e Shën Fabiano dhe Venanzio, në Villa Fiorelli, zona Tuscolane, një hedhje guri nga Shën Gjoni në Lateran. Pas shkollës së mesme, Simoni nisi të përgatitet për një diplomë trevjeçare në inxhinieri civile, por filloi edhe të kuptonte se nuk ishte në gjendje ta perceptonte në jetën e tij atë dashuri për Zotin, për të cilën i kishin folur gjithmonë. Duke ia hapur zemrën Zotit, i mbështetur edhe nga katekistët e nga lutjet, Simoni nisi ta piqte gradualisht vendimin për të hyrë në seminar.

Pragu i lutjes dioqezane, në Shën Gjonin e Lateranit

Më 31 maj, nëntë vjet më vonë, Simoni u shugurua meshtar nga Leoni XIV në Bazilikën e Shën Pjetrit. Me të ishin tre priftërinj të tjerë të rinj nga qyteti, të formuar në "Redemptoris Mater" - Cody Merfalen, Gabriele Di Menno Di Bucchianico dhe Matteo Renzi - dhe shtatë studentë nga Seminari i Madh Papnor Romak: Pietro Hong Hieu Nguyen, Francesco Melone, Marco Petrolo, Giuseppe Terranova, Enrico Maria Trusiani, Federico Pelosio dhe Andrea Alessi. Mbrëmjen e djeshme, më 29 maj, dioqeza u mblodh në Shën Gjonin e Lateranit në një mbrëmësore lutjeje për meshtarët e rinj, të cilët dëgjuan një katekizëm nga oratori Maurizio Botta dhe secili bëri dëshminë e thirrjes së vet.

Simone, Matteo dhe zëri i Shkrimit të Shenjtë

Shkrimi Shenjt luajti rol themelor në zgjedhjen e Simonit: në veçanti, nga detyra për bashkësinë famullitare të San Carlo da Sezze kujton një lexim nga Shën Pali drejtuar Kolosianëve, që thoshte: 'Shërbejini Krishtit, Zotit'". Deri në moshën njëzet vjeç, gjithmonë mendoja të martohesha, të krijoja familje, të kisha fëmijë. Që nga ai çast, e dëgjova mendjen time dhe u bëra gati për t’iu përgjigjur vullnetit të Zotit, i cili më pas m’u duk me zgjedhjen e seminarit" - tregon.

Shkrimi Shenjt ishte gjithashtu themelor për Matteo Renzi-n njëzet e tetë vjeçar: "Në moshën 16 vjeç, gjatë një tërheqjeje, kujtoi për Romasette.it, faqen e informacionit të dioqezës, "lexova thirrjen e Jeremisë dhe, një natë, dy vjet më vonë, dialogun e Jezusit me Pjetrin”. Fjalë ‘vendimtare’ për thirrjen, që e çoi në një mision në Kili dhe Brazil dhe tani do ta vërë në shërbim ‘të të brishtëve’ në famullinë e Shën Marisë Nënë e Shëlbuesit, në Tor Bella Monaca.

Francesco dhe Gabriele, lutja dhe Dita Botërore e Rinisë

Udha e Francesco Melones u ndriçua nga drita e lutjes, ndërsa i kushtohej grupit të të rinjve në seminar. Edhe në një shoqëri që e konsideronte "kundër normave t'i kushtohesh Zotit", ai kthehet dhe është gati të mirëpritet në famullinë e Santa Silvias: "Besoni në Tënzonë!”. "Po ndiqja atë që më bënte vërtet të lumtur".

I ri ndërmjet të rinjve, në Ditën Botërore të Rinisë në Krakov në vitin 2016, Gabriele Di Menno Di Bucchianico ndjeu "boshllëk të brendshëm dhe trishtim që vinte nga mosndjekja e thirrjes në zemër". Pasi la fakultetin e inxhinierisë biomjekësore, hyri në seminar. "Inxhinieria nuk ishte rruga ime", komenton djaloshi, i cili do të shkojë në famullinë e Gran Madre di Dio. "Thirrja është e ndryshme për të gjithë, thjesht duhet të jesh i gatshëm të ndjekësh Zotin".

Thirrjet "e vona" të Enrico Maria dhe Andrea

Thirrja për meshtari shënoi një ndryshim të qartë drejtimi për Enrico Maria Trusianin, i cili la punën si administrator kompanie, për të ndjekur kursin e studimeve në Maggiore, në moshën 36 vjeç. "Në sytë e botës humba tepër, por, edhe pse kisha gjithçka, zemra ime ishte e shqetësuar, nuk e desha, si më donte Zoti. “Nuk do të kthehesha prapa sepse bukuria qëndron në dhurim”, shton ai, ndërsa famullia e Santa Maria Consolatrice në Casal Bertone e pret me krahë hapur.

Një thirrje “e vonë” edhe ajo e dyzet e nëntë vjeçarit Andrea Alessi, i destinuar për Familjen e Shenjtë të Dashurisë Hyjnore: ish-oficer ushtarak, u përqendrua në zgjedhjen e tij gjatë një periudhe vullnetarizmi në një plazh të pajisur për persona me aftësi të kufizuara, në Focene, në komunën e Fiumicino-s. “Ndërmjet lutjes, shërbimit dhe ndarjes, ndjeva me zë të lartë dhe të qartë thirrjen për meshtari, të vulosur nga kënga “Eja dhe më ndiq”. Dua të jem mjet në duart e Zotit - shpjegon ai - dhe “të zhdukem në Krishtin”, siç e tha Papa në Meshën me kardinajtë!