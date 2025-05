Të meditojmë me Ungjillin e të Shelbuemit: ndërsa i bekonte, Jezusi u ngjit në qiell

Prania jote, o Jezus i Ngjallur,/nuk i imponohet askujt, /por ata, që të kërkojnë, /ata, që të mirëpresin, /ata, që vënë në jetë Fjalën tënde, /mund të mbështeten tek Ti/në çdo çast të jetës, /në çdo fragment të historisë. /Tani, çdo burrë e çdo grua, /nga çdo komb e çdo epokë, /mund të të takojnë të Gjallë në udhën e tyre. /Sepse Ti vjen drejt nesh/me Fjalën tënde, /ruajtur në Ungjij, /Fjalë që na i shndrit e na i gjallëron zemrat. /Sepse Ti vazhdon ta dhurosh vetveten/si një Atë i mirë...

R.SH. - Vatikan

Në Kishat Katolike të mbarë botës kremtohet, më 1 qershor 2025, e Diela e të Shëlbuemit, ose festa e Solemnitit të Ngjitja e Jezu Krishtit në Qiell, e cila, në Vatikan, u kremtua të enjten e kaluar. Siç dihet, festat zhvendosen të dielën më të afërt, për t’u lejuar pjesëmarrjen gjithë besimtarëve.

Në Ungjillin e kësaj së diele, marrë nga kreu 24 i Shën Lukës (24, 46-53), Jezusi ndahet nga dishepujt, duke i bekuar e duke ua besuar Atit qiellor e Shpirtit Shenjt, në mënyrë që ata të bëhen dëshmitarë të guximshëm të Tij. Në të gjitha kohërat, Shpirti Shenjt i ndihmon besimtarët të bëhen misionarë, të jenë në gjendje t’i tregojnë botës ku e ka burimin forca e fesë së tyre. Të ndjekim pjesën ungjillore nga Luka

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Kështu është në Shkrim shenjt: ‘Mesisë i duhet të pësojë e të ngjallet së vdekuri të tretën ditë’. Në Emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jerusalemit, kthimi dhe falja e mëkateve. Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje. Dhe, ja unë do ta dërgoj mbi ju Premtimin e Atit tim. Qëndroni, prandaj, në qytet deri që të vesheni me Fuqinë prej së larti.” Atëherë i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi. E, ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Ata ranë përmbys para tij dhe e adhuruan e me gëzim të madh u kthyen në Jerusalem dhe vazhdimisht ishin në Tempull duke i dhënë lavdi Hyjit.

