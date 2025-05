Kisha

Lutje për një Papë Shenjt

O Zot, Jezu Krisht,/që ne na do fort:/Ti Atë i Kishës,/Po vijmë prap tek Ti/ në këto kohë plot zymti,/kur lufta s’pushon/e n’botë s’ka qetësi!.../Dërgona, prej qielli/një fjalë hyjnore:/e prap një Papë,/për zemrën njerëzore!/E presim prej Teje/Bariun me guxim/me zemër e mend/e zjarr e besim./Bari i Ungjillit,/si vala nga deti/Pasardhës i Shën Pjetrit/ me shpirt uniteti.

R.SH. / Vatikan Lutje për një Papë Shenjt O Zot, Jezu Krisht, që ne na do fort: Ti Atë i Kishës, bari i pamort! Po vijmë prap tek Ti në këto kohë plot zymti, kur lufta s’pushon e n’botë s’ka qetësi! E kur prap e humbëm Papën që na la shkret në pritje të një tjetri, t’një biri të vet! Dërgona, prej qielli një fjalë hyjnore: e prap një Papë, për zemrën njerëzore! E presim prej Teje Bariun me guxim me zemër e mend e zjarr e besim. Që, krejt i pathyeshëm t’na prijë përsëri në këtë kohë të zezë si prin një bari! Bari i Ungjillit, si vala nga deti Pasardhës i Shën Pjetrit me shpirt uniteti. Amen.