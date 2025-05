Këshilli i Konferencave Ipeshkvore të Evropës (CCEE): Takimi i zëdhënësve të konferencave ipeshkvore të Evropës në Pragë

"Të komunikosh shpresën në Evropën e sotme" është tema e takimit që do të mbahet në kryeqytetin çek, Pragë, nga 3 deri më 5 qershor 2025. Në qendër të reflektimit është shërbimi i komunikuesve kishtarë ndaj Kishës në kontekstin aktual.

R. SH. - Vatikan

Këshilli i Konferencave Ipeshkvore të Evropës (CCEE) kthehet në Pragë, pasi ishte atje në shkurt 2023 për Asamblenë Kontinentale të Sinodit. Këtë herë, në kryeqytetin çek mbahet takimi i zëdhënësve të shtypit të Konferencave Ipeshkvore nga e gjithë Evropa, në program nga data 3 deri më 5 qershor 2025, në bashkëpunim me Konferencën Ipeshkvore të Kishës katolike Çeke.

Në këtë Vit Jubilar të Shpresës, tema e takimit të 35-të përgjegjësve të komunikimit të konferencave ipeshkvore të të gjitha kombeve të Kontinentit të Vjetër është "Të komunikosh shpresën në Evropën e sotme". Sot, më shumë se kurrë, Evropa ka nevojë të përvetësojë komunikimin e Ungjillit - Lajmit të Mirë të asaj "shprese që nuk zhgënjen", në një moment historik që rrezikon të shënohet nga dëshpërimi për shkak të luftërave të përgjakshme dhe dhunës çnjerëzore që po përhapen në shumë pjesë të botës.

Stilet komunikuese të Papa Françeskut dhe Leonit XIV

Jehona e zërit të Papa Françeskut të ndjerë, së bashku me thirrjet për paqe të Papës së ri Leonit XIV, tregojnë ritmin e një komunikimi harmonik dhe efikas të stilit ungjillor të Jezusit. "Çfarë kanë për t'i thënë stilet e tyre komunikuese gazetarit të sotëm? – pyesin organizatorët e takimit të Pragës – Në kontekstet historike të të gjitha shekujve, komunikuesit kishtarë mund të përsërisin së bashku me psalmistin: 'Në të gjithë tokën përhapet lajmi i tyre dhe në kufijtë e botës mesazhi i tyre' (krh Psalmi 18,5)".

Programi i takimit

Në kontekstin aktual, në takimin e Pragës, do të flasë, me një relacion hyrës me titull "Shërbimi i komunikuesve kishtarë ndaj Kishës në kontekstin aktual", Daniel Arasa, dekan i Fakultetit të Komunikimit Institucional të Universitetit Papnor të Kryqit të Shenjtë në Romë. Ndërsa tema "Komunikimi nga Papa Françesku te Papa Leoni" do të mbahet nga Alessandro Gisotti, zëvendësdrejtor editorial i Dikasterit të Vatikanit për Komunikimin. Në sesionin e fundit do të trajtohet tema: "Gazetari dhe komunikimi i Vatikanit", në të cilën do të alternohen dy folës: Javier Martínez Brocal Ogáyar, korrespondent i gazetës spanjolle ABC dhe Josef Pazderka, kryeredaktor i Český rozhlas Plus, radioja shtetërore çeke.

I pasuruar me aktivitete të ndryshme kulturore anësore, programi i takimit të 35-të përgjegjësve të komunikimit të konferencave ipeshkvore të Kishave katolike të Evropës do të përfshijë gjithashtu kremtimin e Meshës së Shenjtë në Kapelën e Shën Venceslavit në Katedralen e Pragës, që do të kryesohet nga Imzot Josef Nuzík, kryeipeshkëv metropolit i Olomouc dhe president i Konferencës Ipeshkvore të Kishës katolike Çeke.