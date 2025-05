Imzot Gjergj Meta: Leoni XIV shërbëtor i besimit dhe gëzimit tonë, për Kishë që kthehet në tharm bashkimi, uniteti e vatër paqeje për gjithë botën

R.SH. / Vatikan

Kryetar i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë dhe ipeshkvi i Dioqezës së Rrëshenit, Imzot Gjergj Meta, pas pjesëmarrjes së djeshme në Meshën e fillimit të shërbesës pjetrit të Papës së ri në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, në dëshminë e tij për Radio Vatikanit Vatican News ndalet te figura e Leonit XIV, shërbëtor i besimit dhe gëzimit, me të cilin nis një rrugëtim i ri për Kishën dhe për njerëzimin, me thirrjet për Paqe në vatrat e konflikteve të sotme. Leoni XIV do një Kishë që të kthehet në “tharm” uniteti dhe dashurie, vatër paqeje për gjithë botën. Ta dëgjojmë imzot Gjergj Metën: