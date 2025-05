Domenico Morellli: shugurimi Episkopal i Imzot Ignazio Ceffalia, dhuratë për të gjithë Kishën

Prof. Domenico Morelli përshkruan kremtimin solemn të shugurimit ipeshkvor të meshtarin arbëresh Imzot Ignazio Ceffalia nga Kardinali Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit të Vatikan, dje pasdite në Bazilikën e Shën Pjetrit, në Vatikan, në bashkëkremtim me shumë kardinaj, ipeshklvij, meshtar e një numër të madh të popullit të Zotit, në mesin e të cili ishin edhe shumë arbëreshë nga komuniteti i Sicilisë e Kalabrisë

Prof. Domenico Morelli përshkruan kremtimin solemn të shugurimit ipeshkvor të meshtarin arbëresh Imzot Ignazio Ceffalia nga Kardinali Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit të Vatikan, dje pasdite në Bazilikën e Shën Pjetrit, në Vatikan, në bashkëkremtim me shumë kardinaj, ipeshklvij, meshtar e një numër të madh të popullit të Zotit, në mesin e të cili ishin edhe shumë arbëreshë nga komuniteti i Sicilisë e Kalabrisë.

Shugurimi Episkopal i Imzot Ignazio Ceffalia, Nunc Apostolik në Bjellorusi

Bazilika e Shën Pjetrit, 22 maj 2025.

Ego autem in te speravi këto janë fjalët e zgjedhura nga Imzot Ignazio Ceffalia për moton e tij episkopale të marra nga Psalmi 31 (por kam besim te ti) dhe ato përfaqësojnë kuptimin e misionit të këtij Kryepeshkopi të ri.

Shugurimi ipeshkvnor i dhënë në Bazilikën papale të Shën Pjetrit me Kard. Pietro Parolin, Sekretari i Shtetit i Shenjtërisë së Tij, e pa Kardinalin si bashkëkushtues. Francesco Maliizi administrator apostolik sede vacante i Eparkisë së Piana degli Albanesi dhe Imzot. Paul Richard Gallagher Sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.

Në Liturgji morën pjesë shumë peshkopë, eparkë të kishës së ritit grek në Itali dhe peshkopë të tjerë lindorë, si dhe një grup i madh priftërinjsh. Një grup i madh bashkëqytetarësh të peshkopit të sapozgjedhur ndoqën prindërit e peshkopit të ri nga Hora e Arbëreshëvet, qyteti nga vjen imzot Ceffalia.

Mons. Ignazio Ceffalia lindi në Palermo më 28 prill 1975. Ai ishte student në Kolegjin Papnor Grek në Romë. U shugurua meshtar më 6 gusht 2003, duke u inkardinuar në Eparkinë e. Hora e Arbëreshëvet. Është diplomuar për Drejtësi Kanonike. Pasi hyri në shërbimin diplomatik të Selisë së Shenjtë më 1 korrik 2006, ai punoi në Nunciaturën Apostolike në Ekuador, Tajlandë, në Misionin e Përhershëm pranë Këshillit të Evropës në Strasburg, në Seksionin për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare të Sekretariatit të Shtetit dhe së fundmi në Venezuelë.

Gjatë misioneve të tij të ndryshme në Legatat e ndryshme dhe në Sekretariatin e Shtetit ai përdori mirë virtytet e tij priftërore, zellshmërinë, korrektësinë dhe ekspertizën e tij në trajtimin e biznesit, dhe për këtë arsye Papa Françesku i v. m e caktoi atë Nunc Apostolik në Bjellorusi dhe kryepeshkop të Fiorentino-s.

Gjatë Liturgjisë ai bëri shpalljen e zakonshme të besimit dhe betimin për besnikëri ndaj Papës. Në predikimin e tij, e cila u përqëndrua në disa pika që përcaktojnë misionin e peshkopit, kardinali Parolin tha se ishte i bindur se prelati do të përballet me detyrën e tij të re në Bjellorusi në sigurinë e hirit të Zotit, pavarësisht sfidave të brendshme "të natyrës politike dhe socio-ekonomike, por edhe fetare për marrëdhëniet me vëllezërit ortodoksë, të cilat nuk kanë lidhje me luftën tragjike dhe në fund të luftës në Ukrainë.

Shërbesa e peshkopit “është një dhuratë për të gjithë Kishën”, që do të thotë se i zgjedhuri “nuk jeton më për veten e tij, por për komunitetin mbi të cilin është vendosur”.

Mesha e sotme në Bazilikë është një “himn falënderimi” me “dy zëra”: nga Kisha Latine, por edhe nga Kisha Katolike Greko-Bizantine e Shqiptarëve në Itali, këngët e së cilës kumbuan, interpretuar nga kori i Kolegjit Papnor Grek.

Kardinali Parolin mbështetet në citimin nga Shën Agustini, i përmendur së fundi nga Leo XIV; Për ty unë jam peshkop, me ty jam i krishterë, për të theksuar se si shërbesa episkopale ;është një dhuratë nga Zoti për ndërtimin e trupit të tij, që përfshin përkushtim të pakufizuar, në mënyrë që i zgjedhuri të mos mendojë më për të mirën e tij, por për të mirën e tij".

Sipas Sekretarit të Shtetit, përfaqësuesit e papës marrin pjesë "në një mënyrë shumë të veçantë në atë shqetësim për të gjitha Kishat që peshkopët duhet të ushtrojnë për shkak të anëtarësimit të tyre në Kolegjin e Ipeshkvijve. Ai thekson dhe vlerëson shërbimin e Imzot Ceffalia veçanërisht gjatë misionit në Venezuelë, ku ai shërbeu si i ngarkuar me punë të Nunciaturës Apostolike. doktrina e Kishës nuk u lë kurrë asgjë atyre që kryejnë një detyrë të caktuar”.

Më pas, kardinali e inkurajon që të marrë frymëzim edhe nga shenjtori i emrit të tij, Ignatius i Antiokisë: “një peshkop i fortë, një pastor që digjet nga zelli, besimtarët e tij e kanë përcaktuar atë si një besimtar të zjarrit, ashtu siç sugjeron etimologjia e emrit të tij”. Edhe martirizimi i tij tragjik, copëtuar nga bishat e egra në Koloseumt; - është një mësim; të mos kesh turp të dëshmosh për Zotin tonë", por të vuash me Hyjin për Ungjillin.

Peshkopi duhet të marrë parasysh logjikën e kryqit", por zemra e tij "është e destinuar të formësohet nga zemra e Krishtit dhe të përjetësojë në botë dhe në kohë mrekullinë e dashurisë hyjnore të Jezusit, vazhdon Sekretari i Shtetit të Vatikanit, duke cituar një fjalim të Palit VI drejtuar peshkopëve italianë në vitin 1973.

Është vërtet një mësuese e bukur, e bukur dhe e mrekullueshme për të qenë një mësuese emrekullueshme, e mrekullueshme për t'u mbushur një jetë. manifestimi i Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Në fjalët e tij drejtuar asamblesë së, besimtarëve Kryepeshkopi i ri Ignatius synon mbi të gjitha të falënderojë Trininë e Shenjtë që e zgjodhi për këtë mision të veçantë dhe delikat.

Dhe pastaj ndjen një ndjenjë mirënjohjeje për të gjithë ata që e mbështetën në formimin e tij shpirtëror dhe njerëzor. Përveç prindërve, miqve dhe stafit në legatat e ndryshme që kishin besimin e tyre tek Ai. Më pas ai përshëndeti grupin kombëtar të pranishëm në Venezuelë. Por fjala kyçe të Mons. Fjalimi i Ceffalia-s ishte besim te Zoti. Është gëzimi dhe siguria e Jezusit të ringjallur që mbron çdo njeri dhe pasqyrohet edhe në moton episkopale që ai zgjodhi: “Ego autem in te speravi”, “Unë përkundrazi kam shpresuar te ti”.

Dhe detyrën e tij ia beson edhe ndërmjetësimit të Nënës së Shenjtë Odigitria, mbrojtëse e Eparkisë së, Hora e Arbëreshëvet, ku do të kremtojë meshën e parë episkopale më 25 maj. Dhe ne gjithashtu nuk mund të mos bashkohemi në këngën e fundit në greqisht që iu ngrit Zotit në Liturgji, Polikronion. (Ad multos Annos) Zoti e ruajtë për shumë vite Papën tonë më të shenjtë Leon dhe peshkopin më të nderuar Ignatius.

Prof. Domenico Morelli, ish-president i Confemili