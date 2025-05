Kisha

Kangё n’ lavd t' Sh’ Jozefit

Sýyt e dashtun prej nesh, aman, silli,/O Sh’ Jozef, se po gjindena n’vajë, /E me dorë t’ande ti rueje ket fee, /Ti gjith krajlat denjou me i paque; /Deh! po t’lusim n’rrugë shêjte me i çue/Djelmt e rii, qi t’levdojnë me ket kangë...

R.SH. - Vatikan KANGË N’LAVD T’ SH’JOZEFIT Bashkë le t’bâhet gjithkund krishtênimi Para lterit t’ Sh’ Jozefit tuj ramun, Tuj e lutun me zeell paa ja damun Mâa t’lumnueshmin e t’bardhë Patriarkë. Sýyt e dashtun prej nesh, aman, silli, O Sh’ Jozef, se po gjindena n’vajë, E prej Papës sýyt e tuu mon si dajë Mjeshter fejet qi kurr nuk gabon. Me dorë t’ande ti rueje ket fee, Ti gjith krajlat denjou me i paque; Deh! po t’lusim n’rrugë shêjte me i çue Djelmt e rii, qi t’levdojnë me ket kangë. Bashkë me nji zâa le t’bâhena Sh’Jozefin m’e nderue, Fatin e t’dlirtes Virgjines Rojsin e Krishtit Zot. Rueje, Sh’ Jozef, e ndrite Kishen n’rrasë temelue; Shpiirtin na e maj lerg t’zezave, Na daj ti hire plot. O Rojsë i mukajetshem I Atii qi pshtoj dyrnjâan E i Zojës hirmadhe Virgjines. Virtytesh xhevahiir, O ti, qi vallët e Ênjeive Ne qiell t’nderojnë paa prâa, Lavdet e kangët e nderave Ndigioj e priti mirë! (Nje kangё n’lavd tё Sh’ Jozefit ёshtё marr nga njё doracak uratёsh e kangёsh tё dikurshme, mjerisht librit tё vogёl i mungojnё faqet e para dhe tё fundit, kёshtu, nuk ka titullin e as vitin e botimit).