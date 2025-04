Drejt Seulit 2027, Kryqi i DBR-së ndalohet në Bangladesh

Simboli i Ditës Botërore të Rinisë, Kryqi, i dashur nga Papa Wojtyla në vitin 1984, kaloi në Bangladesh. Nëntorin e kaluar iu dorëzua koreanëve në Vatikan, njëheresh me kopjen e ikonës Salus Populi Romani. I pritur me entuziazëm nga mijëra besimtarë, u ndalua në dioqezat e Dinajpur, Rajshahi dhe Dhaka. Gëzimi i bashkësisë katolike vendase: "Rindez angazhimin, për të ndjekur Krishtin". Nga 8 prilli do të jetë në Japoni

R.SH. - Vatikan

Shtegtimi global drejt Seulit i Kryqit, simbol i Ditës Botërore të Rinisë që nga viti 1984, nisi në Vatikan nëntorin e kaluar, me kalimin e simboleve nga portugezët. Tani, në ndalesën e tij në Bangladesh, mijëra katolikë, të rinj, besimtarë me aftësi të kufizuara dhe anëtarë të klerit, e nderuan të prekur thellësisht në shpirt Kryqin e porositur nga Papa Wojtyla, për udhë drejt takimit të vitit 2027 në Korenë e Jugut, me temë "Mos u trembni ‑ unë e munda botën!” (Shih Gjn 16:33).

Që nga mbërritja e tij në Bangladesh, më 27 mars, Kryqi prej druri - i shoqëruar nga kopja e ikonës Salus Populi Romani, ruajtur në Romë - kaloi dioqezat e Dinajpur, Rajshahi dhe Dhaka, duke u ndezur besimtarëve reflektime të flakta shpirtërore. Prania e tij shoqërohet nga vigjilje lutjesh, himne dhe takime me një mori pjesëmarrësish. Kjo seri ngjarjesh të jashtëzakonshme do të përfundojë më 8 prill, përpara se shtegtimi të vijojë udhën drejt Japonisë.

Për Dip Costa-n, 17 vjeç, nga famullia Tejgaon në Dhaka, prekja e Kryqit ishte "transformuese". "Ndjeva emocion të fortë, lidhje të ngushtë me flijimin e Krishtit. Dhimbja dhe dashuria e tij u shndërruan në të vërteta", pohoi ai, duke i bërë jehonë ndjenjave të të rinjve të panumërt që u rreshtuan për t'u lutur përpara simbolit shenjt.

Koushik Corraya, një tjetër i ri, e puthi Kryqin në kishën e Tejgaon më 4 prill, duke reflektuar mbi kuptimin e tij.

"Ky Kryq është kryqi ynë. Krishti i mbarti mbi të mëkatet tona; t’ia dorëzoj ligështitë e mia, do të thotë të ripërtërij vendosmërinë për të jetuar me besnikëri" - pohoi ai për AsiaNews.

Mesazhi universal i Kryqit jehoi fuqishëm edhe në bashkësitë e varfra. Nëna e një fëmije me aftësi të kufizuara e përshkroi lutjen e saj me lot në sy: "Iu luta Jezusit të më jepte forcë për të mbajtur kryqin tim, për të duruar betejat dhe për të dashur pa kushte. Prekja e Kryqit më dha shpresë".

Atë Bikash Rebeiro, sekretar i Komisionit për të rinjtë në Konferencën e Ipeshkvijve Katolikë të Bangladeshit (CBCB), pohoi: "Ky Kryq nuk është thjesht dru, është kujtim i gjallë i dashurisë së Krishtit. Kam parë zemra të shndërruara, falë lutjes".

Gervas Rozario, nënkryetar i CBCB dhe ipeshkëv i Rajshahit, theksoi rolin e Kryqit në frymëzimin e të rinjve vendas. "Kemi fatin ta presim këtë simbol global. Udhëtimi i tij këtu përpara vitit 2027 rindez angazhimin tonë për të ecur në gjurmët e Krishtit" - tha ai gjatë një ceremonie mirëseardhjeje.

Pasi tërhoqi mijëra të devoçëm në Rajshahi dhe Dinajpur, Kryqi mbërriti më 3 prill në Dhaka, ku kremtimet e natës dhe meshët e theksuan praninë e tij. Organizatorët nënvizuan ambientet e pajisura me karriget me rrota, që do të sigurojnë edhe pjesëmarrjen e besimtarëve me aftësi të kufizuara dhe të sëmurëve.

Ndërsa Kryqi niset për në Japoni, katolikët e Bangladeshit e çojnë përpara trashëgiminë e përtëritjes shpirtërore. Për shumë njerëz, kjo vizitë e shkurtër ishte katalizator për fe më të thellë dhe për dëshmi uniteti.