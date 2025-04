Atë Gjergj Fishta: TË KRYQZUEMIT

Këto ditë të lumnueshme, Atë Gjergj Fishta na dhuron një meditim të përhershëm e të jashtëzakonshëm mbi veprën e shëlbimit të Jezu Krishtit, që mbyllet me një lutje të përgjeruar “O Ti Gjaku i Flîs s’hyjnueshme,/ Fise e popuj qi vllaznove,/ Deh! ‘dhe n’dritë të jetës s’lumnueshme, / Me çmim t’And qi na fitove/ Fise e popuj Ti bashkoi!”.

R.SH. / Vatikan

In fide vivo Filii Dei, qui dilexit

Me et tradidit semetipsum pro me. (Ad Gal. II. 20)

1 Qiella âsht muzgë e shkimë âsht dielli;

Dridhet toka tue gjimue;

Rruzullimit trandet shtielli;

Gjâmen t’dekunt kanë vezhgue;

Shkambîjt tmera po i pershkon.

2 Tisi i tempullit âsht shkye,

Rrebtë ka shekllin trandë thellimi.

A natyra âsht tu’ u shperthye

E rroposet rruzullimi,

Ase Zoti diku pson.

3 Jo; pson Zoti! T’Izraelit

Bijt e prujtun m’mal t’Golgotit

Mbi nji t’ashper drû zabelit

Kryqzue paskanë t’Bir’n e Zotit:

Krejt e paskanë lá me gjak.

4. N’atë shemtim, n’atë mizorí

Kqyrë i Ati nalt prej qiellet;

E, kah sheh atë kob të zi,

Idhshem mnija xên e i pshtiellet,

Edhe mshirës i vên ai cak.

5 Rrebtë mbi shekull vrâ ka ftyren,

Edhe kapë rrufén njifillit

Me turshî gjithmbarë natyren.

Struken Engjutj hijes s’qiellit,

Heshtë natyra n’mjerim t’vet.

6 Hikni popuj, hikni fise!

Hikni, po, jashta ktij sheklli;

Pse mbi t’eprat, m’t’ poshtrat vise,

Prej ksi kobi, prej ksi mreklli,

Mnin e Zotit gjâ s’e pret.

7 Hikni vrap, po; kah kujtoni

Se nji Zot, Krijuesi i Empirit,

Qi i fuqís e i s’ Drejtës âsht froni,

S’do t’perligjë gjakun e t’Birit

Qi po derdhni me poshtnim?

8 Mnershem qiella, qe, u kercnohet;

Per nen kambë don me u hikë bota;

Rruzullimi âsht kah zhgatrrohet;

Janë kah shuhen stinë e mota:

S’bân, jo, Zoti kaq shemtim!

9 Veç nji fjalë i Biri t’flase,

Veç nji ankim t’a bâjë mbi jue,

Se krijimi do t’humbase

Se edhe jeta ka me u shue:

Lesker shekllit kund nuk jet.

10 E qe i Biri pre’ atij drûni

M’ t’ cillin ju mberthye e kini,

M’ gozhda shtatin Aj e xûni,

Edhe kryet kah qiella ngrini,

Dishka Atit per ju i flet:

11 “Fali, o Át, deh! Njerzt Ti fali!

Pse shka bâjn nuk jane tue dijtun:”

Oh! Pse tash s’po trandet mali...

Pse xên dielli prap me shndritun...

Persè u kthiell si moskurraj....

12 Shka? a vetë dashka i Biri i Zotit

Mnín e vetë me zbutun,

Ke, m’ drû pezull, m’shkam t’Golgotit,

Per anmiq âsht tuj u lutun

Qi m’u a falë mâ t’randin faj?...

13 O dashtnija e Fjalës s’mishnueme

Po a edhe m’kryq per bij’ t’ Adamit

Fjalët Ti i paske t’ambeltueme...

E me i pruejtë Ti dashke damit…

E me i pá me lumnì plot?

14 Ah! ktû. Popuj, ktû ju fise!

Ktû, po, ktheni m’shesh t’Kalvarit!

S’kênka droje, jo, n’kto vise,

Kû vete Flija n’sŷ t’ Gjyqtarit

Gjaksve t’vet u dalka zot.

15 S’ paska kênë, jô i vrashtë Rromaku,

Qi per dekë gjikoi t’Amshuemin;

E Judeut as etja e gjakut

Njitë s’e paska m’kryq te Lumin:

Dashtunija Atê e kryqzoi!

16 Dashtunija me flakë t’ veta,

Po, ato gozhda i paska prehun,

M’t’cillat pezull randon Jeta,

Si Davidi ‘i herë pat shprehun,

Nder vegime ka’ i skjyrtoi.

17 M’ faj t’ Adamit dheu perlye

Velej Hy’it n’shatorre t’kthiella:

Por, të randë atë faj me shkmbye,

Gjak nji Zoti lypte qiella,

Gjak t’paçmuem, shka nierzt nuk kan.

18 N’dashtuní ndezun per né,

Qe atë herë Fjala e Perendís

Bâhet nieri e zdrypë mbi dhé;

E p’r atë faj të rrokullís

Flîje vehten Ajo e bân.

19 Sod njai gjak, qi u lyp prej t’Lumit

Çmim perdlimit per rod t’nirit,

Gurrë prej varrvet rrjedhë t’amshuemit

Gurrë mishriret edhe hirit

Per gjith t’bijt e mnís s’ Tynzot.

20 Sod, po, âsht shue mnija hyjnore,

Edhe deka âsht mujtë e mnershme;

Preja ferrit dalë ka dore;

Shtypun krejet hidra e hershme

Kján trathín e vet me lot.

21 Qiella e toka, bashkë pajtue,

Nji besë t’ambel vên dashtnije;

Qiella e toka pse vllaznue

Janë n’per Gjak t’s’ hynueshmes Flije,

Qi per tokë mbi Kryq rekton.

22 Kohë e ré, po nisë m’u endun

Rruzullimit prej kso bote,

Si profeta e pat permendun:

Kohë mishriret, qeti-plote,

Kû dashtnija veç mbretnon.

23 Shue, prá, kjoftë kushdo bir deket

Ngroftë në zêmer mni mbas sodi;

Dielli dheut, pse kahdo rreket

Sot t’tânë popujt janë nji rodi:

Gjaku i t’ Lumit i vllaznoi.

24 O Ti Gjaku i Flîs s’hyjnueshme,

Fise e popuj qi vllaznove,

Deh! ‘dhe n’dritë të jetës s’lumnueshme,

Me çmim t’And qi na fitove,

Fise e popuj Ti bashkoi.



Atë Gjergj Fishta