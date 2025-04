At Fishta, “Ngadhnija e Kryqit”

Kisha

Kur enè ky ligjë t’randë mbarë dheut i vęte,

Nji Galileas, peshkatár i shuem,

Atje po zęte. 2 As n’kambë koturn, as togë mbi shtat nuk kishte,

As shpatë mizore nuk i varej ijes;

Por veç nji Kryq visari i tij t’tânë ishte,

T’ tânë shęj’ i madhnijes. 3 Me atë Kryq në dorë atje m’atë ditë ai duli

E n’sŷ t’Cezarit, t’ Rromës e t’rruzullimit

Në Vatikan ai Krygjen shęjte e nguli

Shęj’n e Shelbimit. 4 Ehu ! kush kisht’ thânë atë herë se n’t’endun t’motit

Cezari e Rroma e rruzullimi unjí

Do t’i a perkulshin gjű’n korís s’Golgotit

Me pervujtni ? 5 Kush kishte thânun se nji bimë zabelit

N’vedi do t’kishte njaq fuqí grumbllue,

Sá shekllit t’ rręjshem fill e prej themelit

Faqe me i ndrrue?... 6 Po, rán n’dritë t’Kryqit idhujt e u rroposen,

Augurt u zhduken, tempujt edhe u rrxuen:

Dodona, Delfi, fallet edhe u sosen

Krejt u harruen. 7 T’ randat veriga u kputen t’robënís,

Tirajt fashiten, doket edhe u dliren;

Habitun fiset t’tâna t’rrokullís,

Kah Kryqi u priren. 8 E n’rreze t’Kryqit, m’t’ cillen vetë Dashtnija

N’mjet tokës e qiellit pezull ndęj per né,

Ata me njohtun xűn se ç’âsht vllaznija

Permbi ketë dhé. 9 Shűjten e dhunshme shkrehi Kanibali,

Robin bujari e thirri vllá n’sy t’Lumit,

E, zęmerdhimbshem, me dorë dhânse ndali

Lott e t’mjeruemit. 10 S’i dau mâ popujt gjuha, e tregu, a fisi,

As s’i dán lume, as male te madhnueshme,

Por u njisuen per Kryq, si degë t’njaj lisi,

Me Fé t’hyjnueshme. 11 Nen ligjë t’dashtnís filloi me gzue atë herë niri

Njatë kohë lirijet prej kahmot t’premtueme,

T’cillen me e dhânun sheklli nuk ka hiri

Veç Krygjes s’lume. 12 T’falem, o Krygjë, shpresa e rruzullimit,

Qi kohen arit, prej Profetësh permendun

E kndue nder kanga, vetem ti njerzimit

Nise m’i a endun. 13 T’ vertetë lirín, po, nierit ti i a prűne,

Popuj e fise me dashtní vllaznove,

T’padijes terrin n’shekull ti perzűne:

Dhén qytetnove. 14 E kù janë rritë veç hijes s’ate burrat,

Qi do t’permenden per sá t’rrjedhe jeta,

Të cillt kerkuen e gjeten t’dijes gurrat

T’kjarta e t’verteta? 15 N’per rreze t’ua Toma, po, e Augustini

Fleten e mendes rrahen nalt kah qiella,

E punët, qi njeh n’Parrěz veç Kerubini,

Na i zbluene t’kthiella. 16 Mjeshtrit i a mbajte doren nder punë t’mbara,

E bukurí Ti para sysh na qite,

Popull a fis qi kurr n’ketë jetë perpara

Njohtun si ki’te. 17 Ti t’shkretë mundqarit i a bekove punen,

E lot mbi dhé nuk lae me rá pa hiri;

Travajët e thyeshme pse shęjtnove e dhunen,

Qi pson i miri. 18 Po, sod këndon robnesha nder travajë,

Kahdo qi âsht shtrî mbretnija e jote e lume,

Ke e din ajo se edhe per fmij të sajë

E ka ‘i jetë t’gzume. 19 O Krygjë, o gurrë, kah rrjedhë per né gjith mshrira.

Deh! Shtrij krahët t’ú kahdo rreh dielli e hâna,

E fise e popuj, sa permbledhë hapsira,

Pershîj të tâna. 20 Pse veç atje, kű kapë mbretnija e jote,

Lirín e pagjen gzon n’ket jetë njerzimi,

Sundon dashtnija, shpresa s’âsht e kote:

Gjindet shelbimi.



At Gjergj Fishta, “Ngadhnija e Kryqit”, “Vallja e Parrizit”, bot. II, Shkoder, Sh. Bot. “At Gjergj Fishta”, 1941, fq 11-1